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Трое из пяти сбежавших заключенных из ИВС в Истре задержаны

Двоих беглецов задержали на съемной квартире, один сам пришел в полицию и сдался

Фото: Global Look Press

Третий участник побега из изолятора временного содержания в Подмосковье пришел в полицию и сдался. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

«Еще один участник побега сегодня явился в полицию городского округа Истра. Розыск остальных беглецов продолжается», – цитирует Волк РИА Новости

Личность преступника официально не раскрывается, но источник агентства в правоохранительных органах подтвердил, что это не Александр Мавриди. Поиски оставшихся беглецов продолжаются.

Накануне правоохранительные органы задержали двух других беглецов – Дениса Грозаву и Иван Цуркана. Их обнаружили на съемной квартире в Подольске. Вместе с ними задержали арендаторов жилья, мужчину и женщину, которых подозревают в предоставлении убежища беглецам. Александр Мавриди является самым опасным из них, его обвиняют в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова. За информацию о его местонахождении объявлена награда в миллион рублей.

Как сообщалось ранее, дежурные ИВС в Истре отключили камеры наблюдения и забыли закрыть «кормушки» в дверях камер, что и помогло им сбежать.

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