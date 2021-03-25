Трое из пяти сбежавших заключенных из ИВС в Истре задержаны

Третий участник побега из изолятора временного содержания в Подмосковье пришел в полицию и сдался. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Еще один участник побега сегодня явился в полицию городского округа Истра. Розыск остальных беглецов продолжается», – цитирует Волк РИА Новости.

Личность преступника официально не раскрывается, но источник агентства в правоохранительных органах подтвердил, что это не Александр Мавриди. Поиски оставшихся беглецов продолжаются.

Накануне правоохранительные органы задержали двух других беглецов – Дениса Грозаву и Иван Цуркана. Их обнаружили на съемной квартире в Подольске. Вместе с ними задержали арендаторов жилья, мужчину и женщину, которых подозревают в предоставлении убежища беглецам. Александр Мавриди является самым опасным из них, его обвиняют в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова. За информацию о его местонахождении объявлена награда в миллион рублей.

Как сообщалось ранее, дежурные ИВС в Истре отключили камеры наблюдения и забыли закрыть «кормушки» в дверях камер, что и помогло им сбежать.