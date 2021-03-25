Атеистическое всепрощение: Невзоров попросил отпустить напавшего на него верующего

Накануне во время автограф-сессии после передачи «Невзоровские среды» на её автора Александра Невзорова напал православный верующий, оскорбившийся одним из высказываний публициста. Невзоров — ярый атеист и широко известен как «борец» с любыми верованиями, включая православие.

Мужчина дождался своей очереди сфотографироваться и взять книгу с автографом, но вместо этого ударил Невзорова по лицу со словами: «Хватит веру православную оскорблять [нецензурная брань]». Его оттащил охранник отеля, а затем задержала подъехавшая Росгвардия. Всё это время сам Невзоров продолжал общаться с поклонниками.