Атеистическое всепрощение: Невзоров попросил отпустить напавшего на него верующего
Православный верующий ударил Невзорова. Публицист попросил Росгвардию отпустить нападавшего без правовых последствий
Накануне во время автограф-сессии после передачи «Невзоровские среды» на её автора Александра Невзорова напал православный верующий, оскорбившийся одним из высказываний публициста. Невзоров — ярый атеист и широко известен как «борец» с любыми верованиями, включая православие.
Мужчина дождался своей очереди сфотографироваться и взять книгу с автографом, но вместо этого ударил Невзорова по лицу со словами: «Хватит веру православную оскорблять [нецензурная брань]». Его оттащил охранник отеля, а затем задержала подъехавшая Росгвардия. Всё это время сам Невзоров продолжал общаться с поклонниками.
После инцидента Невзоров пришел к нападавшему и обратился к сотрудникам правоохранительных органов, заявив, что отказывается писать заявление. Он предложил отпустить мужчину без каких-либо административных или уголовных последствий:
«Я к этому человеку не имею никаких претензий, предлагаю его отпустить и предоставить ему возможность жить дальше так, как он живет».
Публицист также выразил надежду, что когда-нибудь верующий научится выражать свое недовольство без рукоприкладства, и отдельно попросил отель отказаться от всех претензий к нарушителю порядка.