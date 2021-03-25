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Россия преодолела "заколдованную" цифру в 800 смертей в сутки. Это абсолютный максимум

В России зафиксирована максимальная суточная смертность от ковида за всё время. Впервые пересечена отметка в 800 смертей

Фото: Global Look Press

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при правительстве, в России за последние сутки выявлено 21 932 новых случаев болезни — примерно на 500 зараженных больше, чем днем ранее.

Впервые за всё время суточная смертность от ковида превысила отметку в 800 случаев — 808 человек умерли от инфекции. Долгое время показатель Роспотребнадзора составлял 799 смертей и меньше — специалисты даже отмечали, что вероятность этого статистически близится к нулю.

В Москве выявлено 2 294 новых случаев коронавируса. 3 329 выздоровели в столице, а 56 умерли — ещё пару недель назад показатель был почти вдвое выше.

В Санкт-Петербурге 1 801 заболевший, 2 289 выписанных ковидны пациентов и 48 летальных исходов за сутки.

В Московской области зафиксировано 1 143 новых случаев инфекции, 1 808 человек с ковидом были признаны выздоровевшими, а 24 больных скончались.

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