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Команда Навального нашла у члена ЦИК конфликт интересов и недвижимость на 500 млн

Мария Певчих рассказала, что предполагаемая бывшая теща члена ЦИК зарабатывает сотни млн на контрактах с ведомством

Фото: АГН "Москва"

Антон Лопатин

Глава отдела расследований команды оппозиционного политика Алексея Навального Мария Певчих на YouTube-канале «Алексей Навальный» рассказала о недвижимости и бизнесе людей, связанных с членом Центральной изирательной комиссии Антоном Лопатиным, который много лет отвечает за систему ГАС «Выборы» (там хранятся все результаты выборов) и внедрение электронного голосования в федеральном масштабе.

Расследователь считает, что член ЦИК имел возможность использовать свое служебное положение для заключение подрядов с фирмами, непосредственно связанными с его родственниками.

Г-н Лопатин больше 10 лет назад был помощником нынешнего спикера Госдумы Вячеслава Володина, а после его перехода в аппарат правительства, стал генеральным директором компании пожилой мамы Володина Лидии Барабановой ООО «Инвест Холдинг». После этого он перешел работать в ЦИК.

Пока чиновник занимал позицию в Центризбиркоме компания ООО «Медиапрофи» заработала почти 9 млн на контрактах по оказанию услуг по обеспечению функционирования программно-технических средств электронной почты ГАС «Выборы».

Фирма принадлежит некой Марией Лопуховой – Певчих полагает, что это мать Натальи Лопатиной, предполагаемой бывшей жены Лопатина и матери его ребенка. Также компания АО «Информационные системы» в начале 10-х годов получили контракты ЦИК на 151 млн рублей – Мария Лопухова являлась её акционером.

Мария Певчих считает, что в данном случае можно говорить о конфликте интересов, так как Антон Лопатин мог повлиять на решение о передаче госконтрактов его родственникам.

Также в расследовании говорится, что мать чиновника ЦИК Вита Лопатина владеет дачным коттеджем в Одинцовском районе Подмосковья. На территории поместья дом площадью 916 квадратных метров, дом охраны в 102 квадратных метра и гостевой дом в 284 квадратных метра. Общую стоимость дачи Певчих оценила в 450 млн рублей. Кроме того, у Виты Лопатиной есть квартира в ЖК «Нежинский ковчег» по соседству с квартирой её сына — общая площадь недвижимости превышает 200 квадратных метров, а стоимость — 75 млн рублей.

Фото: Скриншоты

Таким образом у семьи чиновника с годовым доходом порядка 6 млн рублей есть недвижимость более чем на 500 млн рублей.

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