Геннадий Онищенко: "По всем данным, "Спутник" будет защищать от нового опасного штамма "йота""

– Год назад Путин объявил о «Спутнике». Каков итог эффективности применения «Спутника»?

– Итог в том, что у нас в стране есть специфическое средство защиты, которое, к сожалению - что имеем, не храним. Другие страны мечтают иметь защиту, а у нас она есть, но мы ею не пользуемся. Вернее, пользуемся, но недостаточно адекватно ситуации. Второе - разработка и регистрация «Спутника» мультиплицировала создание других вакцин. И сегодня у нас уже пять вакцин зарегистрировано. «Спутник V» трансформировался в «Спутник-Лайт» – тоже достижение.

– В России, по данным Минздрава, «Спутником» привито уже 39 млн человек. Его создатели заявляют, он эффективен и против новых штаммов. Свежий штамм «Йота» способен повысить уровень смертности от COVID-19 на 82% среди пожилых людей, сообщили ученые. Защитит ли от него «Спутник»?

– Что касается новой модификации генетического дрейфа COVID-19, который произошел – судя по всем научным данным, «Спутник» будет защищать от него. Другое дело, что этот штамм более вирулентен. Это лишь предварительные данные, что на 82% увеличивается летальность в старшей возрастной группе. Не знаю, на основании чего это сделано. Но лучше предостеречь, чем недобдеть. Поэтому для читателей «Собеседника» и граждан, кто еще не привился, это еще один повод привиться.

– «Спутник» уже одобрили в 69 странах с общим населением 3,7 млрд человек – это половина жителей планеты. Почему за полгода ни ВОЗ, ни Брюссель так и не признали «Спутник V», и наша вакцина так и не зарегистрирована ни в Европе, ни в США?

– Мне наплевать, признал Брюссель, или не признал – абсолютно меня это не волнует. Меня волнует то, чтобы наши граждане прививались. А все остальное - это даже не околополитические, а побочные шумы. Это его проблемы, вашего Брюсселя.

– Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила уменьшить потребление вакцины в развитых странах, чтобы что-то осталось неразвитым. В России фактически уже объявлена ревакцинация для тех, кто прививался полгода назад. Как часто вы готовы ревакцинироваться?

– Та кратность, которой я вакцинировался определяются не моим хотением или нехотением, а инструкцией, в соответствии с которой это делается. Это серьезный, научно обоснованный документ.

Например, столбняк. От него вакцинируют детей в первом году жизни, затем каждые 10 лет идет ревакцинация – это определяется инструкцией. Следующий пример, мы каждый год прививаемся от гриппа и это не ревакцинация, эта прививка против того актуального штамма, от которого предполагается вакцинироваться в этом сезоне.

– В России фактически объявлена ревакцинация, и на прививку приглашают тех, кто прививался полгода назад. Получается, ставить ее нужно дважды в год?

– Скорее всего, в России уже будет Лайт – однократная ревакцинация. И шестимесячный срок, я думаю, будет увеличен. Сейчас ни одна наука не может сказать, должен накопиться эмпирический опыт. Сегодня ничего другого нет. Но нужно акценты делать вам, прежде всего, не на ревакцинации, а на вакцинации, потому что еще не вакцинировались те, кому положено.

Мораторий ВОЗ - это формула речи, он не может запрещать национальным органам здравоохранения. Но своим призывом ввести временный мораторий на ревакцинацию от коронавируса ВОЗ правильно говорит: «Давайте мы поможем людям, вакцинируем ту часть планеты, которую никогда сама этого не сделает». И я, кстати, об этом говорил, что давайте мы сосредоточимся на вакцинации сейчас, чем быстрее мы это сделаем, тем скорее отпадет необходимость в ревакцинации. Мы остановим эпидемиологический процесс.

– Как оценивается ситуацию с вакцинацией от COVID-19 в России?

– Недостаточно адекватно той ситуации, которая есть. Сегодня у нас уже 11 августа, а 1 сентября дети придут в школу. И ситуация, естественно, усугубится, потому что появится скученность. Оставшееся время нужно использовать для вакцинации.

– Осенью мы достигнем популяционного иммунитета?

– Не знаю, все переболеют - тогда точно достигнут.