Геннадий Онищенко: "По всем данным, "Спутник" будет защищать от нового опасного штамма "йота""
Год назад президент Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V". Итог первого года отечественной прививки от ковида для Sobesednik.ru подвел депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко
Сегодня «Спутнику» исполнился год. 11 августа 2020 президент России объявил о регистрации первого в мире препарата от коронавируса. Путин сделал заявление, удивившее мир. «Сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый. Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте», – сообщил год назад президент России.
– Год назад Путин объявил о «Спутнике». Каков итог эффективности применения «Спутника»?
– Итог в том, что у нас в стране есть специфическое средство защиты, которое, к сожалению - что имеем, не храним. Другие страны мечтают иметь защиту, а у нас она есть, но мы ею не пользуемся. Вернее, пользуемся, но недостаточно адекватно ситуации. Второе - разработка и регистрация «Спутника» мультиплицировала создание других вакцин. И сегодня у нас уже пять вакцин зарегистрировано. «Спутник V» трансформировался в «Спутник-Лайт» – тоже достижение.
– В России, по данным Минздрава, «Спутником» привито уже 39 млн человек. Его создатели заявляют, он эффективен и против новых штаммов. Свежий штамм «Йота» способен повысить уровень смертности от COVID-19 на 82% среди пожилых людей, сообщили ученые. Защитит ли от него «Спутник»?
– Что касается новой модификации генетического дрейфа COVID-19, который произошел – судя по всем научным данным, «Спутник» будет защищать от него. Другое дело, что этот штамм более вирулентен. Это лишь предварительные данные, что на 82% увеличивается летальность в старшей возрастной группе. Не знаю, на основании чего это сделано. Но лучше предостеречь, чем недобдеть. Поэтому для читателей «Собеседника» и граждан, кто еще не привился, это еще один повод привиться.
– «Спутник» уже одобрили в 69 странах с общим населением 3,7 млрд человек – это половина жителей планеты. Почему за полгода ни ВОЗ, ни Брюссель так и не признали «Спутник V», и наша вакцина так и не зарегистрирована ни в Европе, ни в США?
– Мне наплевать, признал Брюссель, или не признал – абсолютно меня это не волнует. Меня волнует то, чтобы наши граждане прививались. А все остальное - это даже не околополитические, а побочные шумы. Это его проблемы, вашего Брюсселя.
– Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила уменьшить потребление вакцины в развитых странах, чтобы что-то осталось неразвитым. В России фактически уже объявлена ревакцинация для тех, кто прививался полгода назад. Как часто вы готовы ревакцинироваться?
– Та кратность, которой я вакцинировался определяются не моим хотением или нехотением, а инструкцией, в соответствии с которой это делается. Это серьезный, научно обоснованный документ.
Например, столбняк. От него вакцинируют детей в первом году жизни, затем каждые 10 лет идет ревакцинация – это определяется инструкцией. Следующий пример, мы каждый год прививаемся от гриппа и это не ревакцинация, эта прививка против того актуального штамма, от которого предполагается вакцинироваться в этом сезоне.
– В России фактически объявлена ревакцинация, и на прививку приглашают тех, кто прививался полгода назад. Получается, ставить ее нужно дважды в год?
– Скорее всего, в России уже будет Лайт – однократная ревакцинация. И шестимесячный срок, я думаю, будет увеличен. Сейчас ни одна наука не может сказать, должен накопиться эмпирический опыт. Сегодня ничего другого нет. Но нужно акценты делать вам, прежде всего, не на ревакцинации, а на вакцинации, потому что еще не вакцинировались те, кому положено.
Мораторий ВОЗ - это формула речи, он не может запрещать национальным органам здравоохранения. Но своим призывом ввести временный мораторий на ревакцинацию от коронавируса ВОЗ правильно говорит: «Давайте мы поможем людям, вакцинируем ту часть планеты, которую никогда сама этого не сделает». И я, кстати, об этом говорил, что давайте мы сосредоточимся на вакцинации сейчас, чем быстрее мы это сделаем, тем скорее отпадет необходимость в ревакцинации. Мы остановим эпидемиологический процесс.
– Как оценивается ситуацию с вакцинацией от COVID-19 в России?
– Недостаточно адекватно той ситуации, которая есть. Сегодня у нас уже 11 августа, а 1 сентября дети придут в школу. И ситуация, естественно, усугубится, потому что появится скученность. Оставшееся время нужно использовать для вакцинации.
– Осенью мы достигнем популяционного иммунитета?
– Не знаю, все переболеют - тогда точно достигнут.
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