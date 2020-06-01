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Сотрудник ФНС платил налоги граждан из своего кармана. Его отстранили от работы

В Подмосковье сотрудник ФНС платил налоги вместо граждан — так проще. Аферу раскрыли, он отстранен на время проверки

Фото: АГН "Москва"

Федеральная налоговая служба отстранила от работы своего сотрудника после того как его удалось вывести на чистую воду: оказалось, что он совсем забыл, зачем его нанимали, и вместо сбора налогов с граждан платил их из собственного кошелька.

«Робин Гуд» от налоговой службы трудится в Московской области, свое имя он предпочел не раскрывать. Он пояснил изданию 1w.ru, что ему было банально проще доплатить сумму от нескольких копеек до сотни рублей технических доначислений, чем пытаться стребовать их с людей. Такая, «незаконная деятельность», то ли иронично, то ли всерьез пишет издание, позволила налоговику серьезно обходить своих коллег по показателям отчётности — они-то и нажаловались на него.

«В настоящий момент ведётся проверка всей служебной деятельности недобросовестного налоговика», — пишут журналисты, отмечая, что пока неясно, как быть с теми жителями Подмосковья, которые стали «жертвами» щедрого чиновника.

Теги: #Юмор

Рубрика: Общество

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