В США полицейский вместо обвинений дал воровавшим в магазине женщинам $250 на еду

В Сомерсете, штат Массачусетс полицейский прибыл по сообщению о краже продуктов в магазине. Как рассказал менеджер, две женщины с детьми пробили на кассе лишь часть товаров, а остальные сложили в сумки. Украденное к тому моменту уже вернули на полки и офицер Мэтт Лима отказался выдвигать против них обвинения. Вместо этого он устроил им рождественский ужин.

Полицейский расспросил подозреваемых, почему они так поступили, и выяснил, что женщины оказались в тяжелой жизненной ситуации. «Двое детей с женщинами напомнили мне моих детей, поэтому мне пришлось им помочь», — говорит Лима. Он вручил им уведомления, которые запрещают входить в этот магазин, и на 250 долларов купил им подарочные карты на продукты.

Об инциденте рассказал шеф местной полиции Джордж Макнил. Он также лично поблагодарил офицера Лима за его поступок: «Его действия демонстрируют, что значит защищать членов нашего сообщества и служить им. Столкнувшись с трудной ситуацией, когда семья пыталась накормить своих детей, он принял великодушное решение не выдвигать обвинения и вместо этого позаботился о том, чтобы у них был рождественский ужин, которым они могли бы насладиться», — приводит его слова пресс-служба полиции Сомерсета.