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Драка с пьяным Мягковым и любовь с Остроумовой: каким был Валентин Гафт

Культура и ТВ
18:38, 12 декабря 2020

Драка с пьяным Мягковым и любовь с Остроумовой: каким был Валентин Гафт
Валентин Гафт//фото: Global Look Press
Валентин Гафт//фото: Global Look Press

На 86-м году жизни умер народный артист России Валентин Гафт. Несколько лет назад он перенес инсульт. Его супруга актриса Ольга Остроумова признавалась, что восстановление проходит не так быстро, как хотелось бы. И все же все надеялись на лучшее. Чуда не произошло.

«Познакомьте меня с этим артистом!»

Впервые я увидел на сцене Гафта в театре «Современник» в роли профессора Хиггинса, его партнершей была Елена Яковлева, которая играла Элизу Дуллитл. «Что такое жизнь, как не цепь вдохновенных безрассудств. Никогда не упускай случая – он представляется не каждый день», – говорил герой артиста.

Наблюдая за Валентином Иосифовичем в театре, в кино или в жизни, можно было подумать, что сам он на безрассудства не был способен. Всегда спокойный, степенный, созерцающий. Но во время работы от него шла такая бешеная энергетика, что обвивала всех вокруг и пробуждала эмоции.

Как-то после спектакля «Заяц love story» за кулисами сказал Валентину Иосифовичу о том, как блестяще он сыграл, на что тот по-актерски кокетливо воскликнул: «О ком вы говорите?! Познакомьте меня с этим артистом!» Думается, Гафт где-то глубоко внутри любил комплименты, но все же он сам о себе больше знал: как сегодня сыграл, чего не хватает. И, как правило, был собой недоволен. Наверное, поэтому поменял несколько московских театров, прежде чем осесть в «Современнике».

Валентин Гафт и Екатерина Васильева в фильме "Чародеи"//фото: скриншот YouTube 

– Когда мы были совсем молодыми, подрабатывали, где придется. И вот однажды с Валентином Иосифовичем пересеклись на радио, где писали уроки русского языка для каких-то африканских народов, – рассказывала актриса Лия Ахеджакова. – Помню, что уже тогда он потряс меня требовательностью к себе. У него был текст: «Я робот, мне восемь лет».

Мы уже все очумели, а он не давал больше никому делать свои дубли: то ему казалось, что его голос не тянет на восемь лет, то – что он не робот, а то – по-русски текст нехорошо звучит, и эти народы не смогут учить язык по такому произношению. Всего было около ста дублей. Конечно, кроме «Я робот…» там еще были какие-то предложения, но «отделывал» он только эту деталь.

Гафт в фильме Эльдара Рязанова "Старые клячи"//фото: скриншот YouTube 

Так было и на съемках фильма Эльдара Рязанова «Старые клячи». Я оказался свидетелем, когда Гафт в роли генерала упрашивал режиссера сделать еще дубль, потом еще, пытаясь сыграть чуть по-другому, на ходу придумывал, предлагал. Эльдар Александрович слегка раздражался, но терпел, потому что понимал: Гафт сомневающийся и привык работать до хорошего результата. И хотя был и требовательным к себе и к партнерам, все же умел прощать за ошибки.

Отправил Мягкова в нокаут

Был неприятный случай во время спектакля «Кто боится Вирджинии Вульф?», где Валентин Иосифович и Галина Борисовна Волчек играли главные роли. Действие уже подходит к концу, герои ждут приезда сына, которого на самом деле, как оказывается, не существует. Волчек-Марта выясняет отношения с Гафтом – Джорджем. В какой-то момент возникает пауза, тишина. Выпивший реквизитор театра, молодой человек, услышав, что в его комнате динамик трансляции затих, решил, что спектакль закончился. Вышел на сцену, в декорации и стал собирать реквизит. Актеры застыли в недоумении. В зале шепот: «Это, наверное, сын приехал»! Вся драматургия насмарку!

Когда реквизитор осознал, что наделал, убежал со сцены и спрятался где-то в театре, понимая, что будут ругать. Сильно переживал!

Отыграв спектакль, Валентин Гафт прямо в костюме своего героя побежал искать парня. Все понимали: сейчас актер прибьет виновника...

Когда же перепуганного реквизитора отыскали, Валентин Иосифович вовсе не стал ругаться, наоборот, начал его утешать, понимая, как тому сейчас плохо. 

Гафт, Остроумова, Бурков и Мягков в фильме "Гараж"//фото: скриншот YouTube 

Конечно, как про любого по-настоящему талантливого артиста, и про Гафта говорили, что у него непростой характер.

– Когда я мальчиком пришел в «Современник», мне Галина Борисовна Волчек предложила написать пьесу по повести Симонова «Двадцать дней без войны», – вспоминает режиссер Иосиф Райхельгауз. – Я написал. На собрании вся труппа театра – человек семьдесят, подняли руки за то, чтобы это ставить. Когда спросили, кто против, поднялась одна рука – это был Валентин Гафт.

Сам артист как-то признался в нашем разговоре, что совсем не коллективный человек, не любил вместе шагать, шумные компании, пустое времяпрепровождение. В свободное от работы время читал, сочинял или продумывал свою будущую роль. Поэтому и на съемках предпочитал только работать и ничего более.

Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"//фото: скриншот YouTube 

Рассказывали один случай со съемочной площадки фильма «Гараж», где Гафт сыграл председателя гаражного кооператива. В День советской армии – 23 февраля, артист Георгий Бурков предложил отметить праздник. Так и сделали.

И вдруг на пьяной почве Бурков и Андрей Мягков сцепились. Валентин Иосифович, который не выпивал со всеми и вообще держался в стороне, разнял дерущихся, сделал замечание.

Тогда Мягков чуть не вцепился в лицо Гафту, за что тут же был отправлен в нокаут.

Валентин Иосифович не любил фамильярностей и мог за себя постоять, тем более что всю жизнь увлекался спортом. 

«Когда ты сочиняешь эпиграмму, ты сам себе копаешь яму» 

На кинофестивале на Сахалине я познакомился с супругой Гафта Ольгой Остроумовой. Все дни, находясь там, она в шутку переживала: «Нужно не забыть успеть купить крабы, без них Валя меня домой не пустит!» По воспоминаниям близких, в быту он вовсе не был придирчивым, довольствовался тем, что есть. И много от жизни не требовал, только интересную работу.

А еще много писал. Два года назад на книжном фестивале презентовал свою новую книгу – сборник стихов и эпиграмм «Мостовая». К шатру-павильону артиста подвезли на маленьком открытом электромобиле.

Под охи и вздохи зрителей перенесли больного Валентина Иосифовича в кресло. Гафт читал свои стихи тихо, чувствовалось, как ему тяжело.

Организаторы до последнего не знали, сможет ли приехать артист. Но он, как всегда, не подвел. Продекламировал любимые стихи Маяковского. Затем рассказал, что в сборнике «Мостовая» много новых басен, стихов и эпиграмм.

Валентин Гафт//фото: Global Look Press

Например, прочитал из недавнего – строки, посвященные Григорию Лепсу:

– Вчера весь вечер слушал Лепса

И до сих пор не успокоюсь,

Он так орал, идя по рельсам,

Что испугался встречный поезд.

К слову, Валентин Иосифович писал эпиграммы только на тех, кто ему нравился. Хотя и мог сделать это иногда хлестко, так, что некоторые обижались. «Когда ты сочиняешь эпиграмму, ты сам себе копаешь яму», – шутил он.

В тот день свой разговор с поклонниками артист закончил коротким, грустным, словно, понимая, что скоро уйдет:

– О, это многолетье!

Когда устану жить,

Вместо меня на свете

Часы будут ходить.

Когда они устанут,

Задремлют на ходу,

Я к ним вернусь на землю

И снова заведу.

Валентина Гафта похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище.

справка

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве в семье военного юриста и домохозяйки. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТа. Работал в театре имени Моссовета, в театре имени Маяковского, в театре Сатиры, в театре Ленинского комсомола, в театре на Малой Бронной, в «Современнике». Снялся в более 80 фильмах, среди которых: «Здравствуйте, я ваша тетя!», «О бедном гусаре замолвите слово», «Гараж», «Чародеи» и другие. Автор девяти книг. Народный артист России. Лауреат трех орденов «За заслуги перед Отечеством».

Теги: #Рязанов #Знаменитости #Кино #Лепс #Гафт #Современник #Ахеджакова #Театр #Волчек #новости звезд

Рубрика: Культура и ТВ

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