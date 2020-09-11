"Я тебя уничтожу!": как Гафт подрался с Шурочкой из "Служебного романа"

Садальский рассказал о скандале с участием Валентина Гафта и своей близкой подруги – актрисы Людмилы Ивановой.

Садальский познакомился с Ивановой во время совместной работы в театре «Современник». После того, как он покинул труппу, они продолжали общаться в жизни, часто встречались на съемках в кино.

Людмила Иванова, или Милочка, как любовно называет ее Станислав, не только была актрисой, но и писала потрясающие стихи. Например, именно Иванова стала автором слов песни, которую исполнила Анна Герман: «Приходит время, с юга птицы прилетают...»

– Милочка очень хотела, чтобы эту песню спел кто-то из актёров, – рассказал Садальский. – Обратилась сначала к Олегу Далю, потом к Валентину Гафту (они вместе играли в «Современнике». – Прим. Sobesednik.ru).

«Ой, старуха! Гениальный текст. А ведь и правда птицы прилетают! Потрясающий текст. Милка, я буду петь эту песню!» – пришел в восторг Гафт.

Но время шло, дело как-то не двигалось, и Иванова решила показать песню Любови Добржанской (актриса, сыгравшая маму Юрия Деточкина в «Берегись автомобиля» и Жени Лукашина в «Иронии судьбы»).

– Гримерка Милы была на четвёртом этаже, – пояснил Садальский в небольшом видео на YouTube, посвящённом памяти Людмилы Ивановой. – Рядом была пожарная лестница, и когда дверь гримерки открывалась, а занавес поднимался, то звук сразу попадал на сцену.

«Приходит время...» – раздался голос Добржанской. Он в ту же секунду достиг сцены, где Гафт именно в этот момент произносил монолог.

– Во время первой же паузы (ведь идет спектакль!) Гафт врывается в гримерку Милы, матерится бешено: «Я тебя уничтожу!» – вспоминает Садальский. – С кулаками друг на друга...

Кончилось тем, что на следующий день Милке объявили выговор. Но потом они помирились.