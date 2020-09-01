Остроумова о состоянии 85-летнего Гафта: Валя лежачий, уже не разговаривает

Никита Михалков // фото: Global Look Press

Скромное обаяние миллиардов Михалкова
Фото: соцсети

Эксперты объяснили, почему глава Тувы второй раз заболел коронавирусом
Global Look Press

Валерий Соловей рассказал, какое прозвище Мишустину дали в Кремле
Фото в статье: скриншот с Youtube

И о теле, и о деле: дневники Beat Film Festival
В центре внимания
Фото в статье: Global Look Press
Вассерман прокомментировал возможное объединение России и Беларуси
"Абсурд, нелепость": адвокат Алексея Учителя ответил отцу Цоя про запрет фильма
Могут ли отменить ЕГЭ и как стать банкротом: юридический обзор к 1 сентября

Новости дня

01 сентября, вторник

[21:08]Против директора заповедника в Утрише возбудили дело о халатности
[19:59]В новом КоАП для 18 статей планируют отменить административный арест
[19:13]МИД РФ просит Евросоюз не спонсировать оппозицию в Беларуси
[18:21]В Туркмении не оплативших штраф за отсутствие маски отправляют собирать хлопок
[17:42]В Минске на акциях протеста снова задержаны несколько журналистов
[16:56]Онищенко назвал ковидный карантин информационной террористической атакой
[16:07]Россия по решению ЕСПЧ выплатит 9  тысяч евро казанцу, избитому милицией в 2007 году
[16:06]Профессор Гасан Гусейнов, написавший про "клоачный" русский язык, покинул ВШЭ
[15:40]Лукашенко заявил, что лидер белорусских католиков выезжал в Польшу за "заданием"
[15:14]Блогер пожаловался в ФСБ на екатеринбургский Ресурсный центр для ЛГБТ
[14:17]Лавров заверил студентов, что отравление Навального расследуется с первого дня
[14:02]Двоим россиянам дали три года по делу о взрывах на салюте в Минске прошлым летом
[13:56]В Беларуси задерживают участников студенческих митингов
[13:22]Жителям Хабаровского края не дают прокомментировать прямую линию с Дегтяревым
[13:12]Потерпевшие по делу Ефремова вернули ему 200 тысяч рублей
[12:46]Ефремова видели в машине одного. Пашаев "закрывает" рот адвокатам
[12:30]В подмосковном Воскресенске мужчина зарезал свою супругу, работавшую в детсаду
[12:09]Москву ко Дню города украсят без тактильных декораций из-за ситуации с COVID-19
[11:58]Страны Балтии пришли к соглашению не покупать электроэнергию у Белоруссии
[11:43]Число выявленных с начала пандемии случаев COVID-19 в России превысило миллион
[10:54]В Красноярске решение о принудительном лечении школьницы приняли за 4 минуты
[10:28]В Челябинской области кандидат от ЛДПР отказался от взыскания 1 млн с Навального
[09:51]Башкирский суд арестовал акции БСК по требованию Генпрокуратуры
[08:54]Партия "Вместе" и $250 млн на "внушение надежды": главное к утру 1 сентября
[08:13]В Екатеринбурге умер советский и российский детский писатель Владислав Крапивин
[07:39]"Звездного будущего": космонавты с борта МКС поздравили учащихся с Днем знаний

31 августа, понедельник

[21:52]Попова: Студенты и преподаватели вузов весь день должны носить маски
[21:24]Караев обещал выследить каждого, кто поднял руку на силовиков: "Спешить некуда"
[20:50]Лукашенко уволил посла Беларуси в Испании, выступившего за пересчет голосов
[20:17]На расследователей из ФБК напали в Татарстане. Теперь полиция изымает у них технику
[19:18]В МИД Беларуси заявили, что санкции стран Прибалтики приведут к обратному эффекту
[18:42]Мэрия Москвы заплатит "Федерации мототуризма" 8 млн за церковную утварь для РПЦ
[17:59]Главу католической церкви Беларуси не пустили в страну, хотя он её гражданин
[17:17]"Тестируйте то, не знаю что": Памфилова и Мельконьянц об электронном голосовании
[16:56]Присяжных по делу сестер Хачатурян не смогли отобрать из-за болезни потерпевших
[16:30]У 3% сотрудников школ выявили ковид, а у 13% – антитела к нему
[16:08]Только половина россиян хорошо относятся к электронному голосованию
[15:52]34% родителей детей с особенностями развития заявили о недоступности образования
[15:26]Литва, Латвия и Эстония запретили въезд Лукашенко и ряду его чиновников
[14:47]Следствие давит на Фургала, но он отказался признавать вину

Фото: depositphotos
Рецепт. Осторожно – персики на гриле!
Aleksandr Schemlyaev/Russian Look
Как собрать ребенка в школу по адекватной цене? Эксперты дают советы по экономии
Фото: depositphotos
Рецепт: картофельная запеканка по-французски с бульоном и луком
Фото: depositphotos
Чарджбэк: как вернуть деньги, если купленная по интернету вещь не подошла
Фото: Depositphotos
5 способов сохранить деньги в 2020 году, когда ставки по вкладам падают
Фото: Global Look Press
Метро в Нижнем Новгороде и хамство в ярославском отеле: что обсуждали в Сети
Владимир Машков, Сергей Женовач, Виктор Рыжаков и Александра Захарова // Фото: Global Look Press
Гонорары Машкова и "заказ" на Захарову: топ-4 театральных скандалов на фоне пандемии
Фото в статье: пресс-служба СТС
Яркая оригнальность с оттенками ранней осени: ТОП-3 суперблюд для сладкоежек
Фото в статье: depositphotos
Лечебное варенье, творожный пирог и летние голубцы: топ-3 рецепта от Оксаны Сташенко
Фото: Global Look Press
Отдых владимирского губера и снег в Якутске: что обсуждают в Сети

Остроумова о состоянии 85-летнего Гафта: Валя лежачий, уже не разговаривает

Культура и ТВ
19:01, 01 сентября 2020

Остроумова о состоянии 85-летнего Гафта: Валя лежачий, уже не разговаривает
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

2 сентября Валентин Гафт празднует юбилей. О здоровье артиста Sobesednik.ru рассказала его жена Ольга Остроумова.

Не секрет, что в последние годы Валентин Гафт испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Как отмечают его коллеги в театре «Современник», болезни особенно подкосили его после ухода из жизни актрисы Нины Дорошиной, с которой Гафт много лет играл в совместных спектаклях.

Валентин Иосифович почти не бывает в театре, редко появляется на улице. Но и это еще не самое страшное. Как сообщал недавно Sobesednik.ru, Гафт, обожаемый всей страной за его роли в фильмах «Чародеи» и «Гараж», потерял способность говорить...

Накануне юбилея мы позвонили супруге Валентина Гафта – актрисе Ольге Остроумовой, чтобы узнать, как пройдет празднование 85-летия.

– Мы будем отмечать день рождения Вали в узком кругу, – рассказала Sobesednik.ru Ольга Остроумова. – Близкие друзья придут днем по одному. Присутствие множества людей его раздражает.

Также мы поинтересовались у Ольги Остроумовой здоровьем любимого артиста. Увы, она только подтвердила те страшные слухи, которые ходят о болезни Валентина Гафта.

– Это лежачий больной, – призналась нам Остроумова. – Мы за ним ухаживаем, в кресле вывозим гулять. Он не разговаривает. Все понимает, порой что-то говорит – без звука. Но мы его научились понимать.

85-летний артист в день юбилея будет находиться на даче. За ним ухаживает супруга и помощница, часто приезжают дети Остроумовой, которым Гафт был отцом, и внуки. Сама Ольга Михайловна сейчас передвигается при помощи костылей, не так давно актриса перенесла операцию на колени.

Теги: #Знаменитости #Кино #Гафт #Современник #Театр

Рубрика: Культура и ТВ

Поделитесь статьей:

Фото: Global Look Press

Культура и ТВ

Остроумова о состоянии 85-летнего Гафта: Валя лежачий, уже не разговаривает
Фото в статье: Global Look Press, скриншот Youtube

Культура и ТВ

"Абсурд, нелепость": адвокат Алексея Учителя ответил отцу Цоя про запрет фильма
Фото: Global Look Press

Культура и ТВ

Евгений Миронов боится закрытия Театра наций после спектакля о Горбачеве
Политика
Депутат Госдумы Николай Арефьев: социальный взрыв в России неизбежен 
"Путин сделал прививку от ковида": Соловей предположил, что президент проверил вакцину на себе
Михаил Делягин рассказал, почему Владимир Путин не женился после развода
"Не чувствует в себе сил": Венедиктов рассказал о состоянии Егора Жукова и обратился к Пескову
Общество
"Искал пиво после водки": Ефремов объяснил, как оказался в своей "машине смерти"
"Дистанционка растит недоучек": Соловей дал 5 советов родителям при учебе онлайн
Деньги "на вырост": в какой форме можно оформить на ребенка банковский вклад
Актер Иван Стебунов: Мишу Ефремова взяли в заложники
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Сейчас у освещающих эту историю пропагандистов явные проблемы – теперь-то сквозит где-то у американских товарищей. И по этому поводу все население МКС дружно заперлось в российском модуле «Звезда». Приходится выдвигать осторожные версии про все те же микрометеориты или какой-то особо злобный и мелкий космический мусор. И мы тут напрасно ждем версии, что диверсию затеял единственный американец

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

То, что происходит сейчас в головах и умах по поводу белорусских событий, – это война фобий. Одни боятся неадекватной жестокости авторитарной власти, другие – внешней экспансии «мировой закулисы». Двигателем обоих процессов является не только обострённое чувство справедливости, но и страх

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Никакая свобода не приносит благ ни диктатору, ни художнику. Вот почему среди российской творческой интеллигенции у Лукашенко больший процент сторонников, чем на родине: в Минске к искусству относятся с тоталитарной серьезностью. Кроме того, российских художников не пытают; а если и пытают, то что такое это полицейское насилие по сравнению с муками творчества!

Культура и ТВ
Евгений Миронов боится закрытия Театра наций после спектакля о Горбачеве
"Никогда его не прощу": Садальский рассказал о предательстве Леонида Филатова
Перестановки в "Современнике": Чулпан Хаматова может возглавить театр
"Не удалось помочь": Коле из фильма "Гостья из будущего" исполнился бы 51 год
Шоу-бизнес
Отар Кушанашвили – о деле Ефремова: Про убитого парня все забыли
Соседов о конфликте Лолиты с RU.TV: Лобода должна запретить свой клип на их канале
Куда пропала Паулина? Жена Бондарчука осваивает новые профессии с помощью мужа
"Фирсов раскаялся перед матерью Валентины": новый поворот в трагедии Легкоступовой

Здоровье
На эгоизме и хитрости быстро карьеры не построить
Стало понятно, как лечить самую тяжелую форму COVID-19
После операций по замене клапана сердца достаточно одного аспирина
Стволовые клетки вылечат больное колено
Туризм
К возобновлению авиасообщения с Россией готовят еще 30 стран
Дача, Байкал и "внутренний туризм": как отдохнуть этим летом, советуют знаменитости
Еды меньше, цены выше: первые впечатления туристов об открывшейся Турции
Турагенты испугались фейковой новости о вспышке коронавируса в Турции
Авто
Адвокат объяснил, что делать, если вас штрафуют за багажник на крыше
Лидер Движения автомобилистов выступил за отмену ОСАГО из-за мизерных выплат
"Зоны регулируемой стоянки" в Москве – ещё один капкан и разводка автовладельцев
Зачем МВД хочет повысить показатели смертности на дорогах? Отвечает Ольшанский
Недвижимость
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Топ-5 ошибок, которые совершают продавцы квартир
Свежий номер
Елена Яковлева в роли Тани Зайцевой // кадр: фильм «Интердевочка»
За "интердевочкой" Яковлевой следил КГБ: как снимали самый скандальный фильм СССР
Самвел Карапетян и Сергей Собянин
Дворец больше, чем у Кириенко, и дружба с Собяниным: чем богат Самвел Карапетян
Сергей Доренко // фото в статье: личный архив Юлии Доренко
Вдова Сергея Доренко: Он хотел раствориться в океане и быть везде
Фаина Раневская // фото: РИА "Новости"
Дмитрий Быков: святая Фаина Раневская
Фото: личный архив
Монологи о шансоне. Часть 5: Александр Новиков.

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Регина Дубовицкая и Михаил Евдокимов // фото в статье: Global Look Press
Регина Дубовицкая:
Мише Евдокимову я кричала: "Не ходи туда!"
Александр Федута // фото: PhotoXpress
Александр Федута:
Мы дожили. Эпоха Лукашенко минула, и потому моя жизнь не бессмысленна
Юлия Ауг // Global Look Press
Актриса Юлия Ауг:
Мне кажется, народ Беларуси победит в войне против Лукашенко
Ирина Слуцкая // Фото в статье: личный архив
Ирина Слуцкая:
"До восемнадцати лет жила в однокомнатной квартире с родителями"
Виктор Шендерович // фото в статье: Андрей Струнин
Виктор Шендерович:
"Россия – либо часть Европы, либо часть Китая"
Эльман Пашаев / фото: Instagram
"Облитого грязью Пашаева знаю прекрасно": Панин разоблачил адвоката Ефремова
Фото: Global Look Press
"Пугачева всем перекрыла дорогу!": Юлиан рассказал о мафии на службе у Примадонны
Владимир Епифанцев / фото: Instagram
Актер Епифанцев заявил об исчезновении важнейших улик из дела Ефремова
Юлиан / фото: из личного архива
"Иуда! Преступник! Альфонс!": Юлиан прямо обвинил Фирсова в смерти Легкоступовой
Фото: Instagram
"Меня тошнило, потом парализовало": гипнологи назвали первые "слова" Навального после отравления
В Турции российские туристы рискуют повредить кожу и глаза "подпольными" дезинфектантами
Global Look Press
"Добрые крышечки" помогают и людям, и природе
Фото: depositphotos
В городе Зверево появится "советник по счастью" горожан
Фото в статье: РИА "Новости"
"Ваш билетик" уходит в прошлое
Фото: depositphotos
Банда дерзких верблюдов терроризирует село под Астраханью
^