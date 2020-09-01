Остроумова о состоянии 85-летнего Гафта: Валя лежачий, уже не разговаривает

2 сентября Валентин Гафт празднует юбилей. О здоровье артиста Sobesednik.ru рассказала его жена Ольга Остроумова.

Не секрет, что в последние годы Валентин Гафт испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Как отмечают его коллеги в театре «Современник», болезни особенно подкосили его после ухода из жизни актрисы Нины Дорошиной, с которой Гафт много лет играл в совместных спектаклях.

Валентин Иосифович почти не бывает в театре, редко появляется на улице. Но и это еще не самое страшное. Как сообщал недавно Sobesednik.ru, Гафт, обожаемый всей страной за его роли в фильмах «Чародеи» и «Гараж», потерял способность говорить...

Накануне юбилея мы позвонили супруге Валентина Гафта – актрисе Ольге Остроумовой, чтобы узнать, как пройдет празднование 85-летия.

– Мы будем отмечать день рождения Вали в узком кругу, – рассказала Sobesednik.ru Ольга Остроумова. – Близкие друзья придут днем по одному. Присутствие множества людей его раздражает.

Также мы поинтересовались у Ольги Остроумовой здоровьем любимого артиста. Увы, она только подтвердила те страшные слухи, которые ходят о болезни Валентина Гафта.

– Это лежачий больной, – призналась нам Остроумова. – Мы за ним ухаживаем, в кресле вывозим гулять. Он не разговаривает. Все понимает, порой что-то говорит – без звука. Но мы его научились понимать.

85-летний артист в день юбилея будет находиться на даче. За ним ухаживает супруга и помощница, часто приезжают дети Остроумовой, которым Гафт был отцом, и внуки. Сама Ольга Михайловна сейчас передвигается при помощи костылей, не так давно актриса перенесла операцию на колени.