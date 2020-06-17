"Валентин Гафт лишился речи": театралы убиты новостью о кризисе в состоянии актера

Ольга Остроумова прокомментировала Sobesednik.ru слухи о резком ухудшении здоровья мужа.

Резко сдал после смерти Нины Дорошиной

На сцене театра «Современник», где Валентин Гафт прослужил 50 лет, поклонники не видят любимого артиста уже полтора года. В постановку «Игра в джин», где Валентин Иосифович играл с Лией Ахеджаковой, ввели приглашённого актёра Василия Бочкарева, который служит в Малом театре. Как заметили театралы, Гафт резко сдал после смерти актрисы Нины Дорошиной, скончавшейся в апреле прошлого года.

«Дорогие мои, мне плохо…» – впервые тогда признался Гафт своим поклонникам. Нина Дорошина и Валентин Гафт 10 лет выходили вместе на сцену в спектакле по пьесе Николая Коляды «Заяц love Stori». После ухода Нины Михайловны из жизни спектакль был снят с репертуара...

А на днях театралов, и без того шокированных аварией с участием актера Михаила Ефремова, поразило новое известие – о кризисе в состоянии Гафта. Люди, которые давно не могут связаться с артистом, выдвинули предположение, что Валентин Иосифович, страдающий болезнью Паркинсона, лишился речи. Этот слух каждый день обрастает новыми подробностями, увеличиваясь в размерах как снежный ком.

От предложения помочь Ольга Остроумова отказалась

Чтобы узнать правду о состоянии Гафта, Sobesednik.ru обратился к его жене – Народной артистке России Ольге Остроумовой.

– Состояние Валентина Иосифовича стабильное, – успокоила актриса поклонников Гафта.

Мы поинтересовались, нужна ли прославленной театральной семье какая-либо помощь – финансовая или медицинская.

– Спасибо, – поблагодарила Ольга Михайловна. – У нас всё есть.

– Ольга – стоический человек. Оля знает, что я к ней прекрасно отношусь, а другие скажут, что рекламу себе делаю, поэтому не пишите моё имя, – попросила нас сохранить ее инкогнито известная актриса, подруга этой актерской семьи. – Валя сейчас себя лучше чувствует, чем зимой. Понятно, что болезнь никуда не ушла, но состояние действительно стабилизировалось. Валя правда испытывал большие затруднения с речью... А что вы хотите при этом заболевании? Ему было тяжело.

Но благодаря заботам Ольги, которую он любит космической любовью, он с нами, – продолжает актриса. – Их отношения – это что-то невероятное! У них замечательная семья, которая не даёт ему почувствовать себя одиноко, ведь он всегда был активен: театр, писательское творчество, телевидение. Он сам уже не играет, но хочет, чтобы Ольга выходила на сцену. Переживает за любимую. Даже когда Вале было плохо, забот полно, она продолжала играть в театре. И делала это блистательно! Ольга всё делает блистательно, на то она и Остроумова. Так что пожелайте этим удивительным людям стабильности и здоровья. Это будет самым лучшим сейчас!

Поклонники актёра надеются, что 2 сентября, в день своего юбилея Валентин Гафт обязательно выйдет на сцену. «Пусть просто сидит на сцене и молчит, – говорят они. – А мы будем его поздравлять. Только пусть он с нами побудет. Валентин Иосифович, вас очень ждут!»

Sobesednik.ru желает Валентину Иосифовичу крепкого здоровья.