"Выперла меня из спектакля": Садальский обвинил Марину Неелову в интригах

Станислав Садальский открыл закулисные тайны театра «Современник».

В легендарном театре «Современник» Станислав Садальский проработал 8 лет. Сцена не баловала его главными ролями, и в 1981 году актер покинул труппу. Однако за эти годы он успел хорошо узнать нравы, царящие в «Современнике», изнутри.

Тогда Садальский был еще малоопытным актёром – не только в профессиональном плане, но и в смысле владения премудростями выживания в «террариуме единомышленников».

Однажды молодой Садальский стал жертвой: его попросту «съели».

– Когда я пришел в театр, был «убогим сиротой», – вспоминает артист. – Я репетировал спектакль «Фантазии Фарятьева».

Меня выперла оттуда Марина Неелова. Но Бог с ней, с Мариной...

Сейчас у Садальского нет никакого желания даже переступать порог театра «Современник».

– Я вообще туда не хожу. Только когда уходят очень близкие люди, то прихожу на похороны, – признался актер в очередном видео, которое выложил на своём канале в YouTube. – Как-то на одном из траурных мероприятий меня подозвала Галина Борисовна Волчек, мы с ней обнялись. Потом благодаря Людмиле Максаковой встретились в Юрмале и стали друзьями. Но теперь и ее нет...