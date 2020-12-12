Актер Валентин Гафт умер от последствий инсульта

Народная артистка РФ Ольга Остроумова сообщила о смерти своего супруга, актера театра и кино Валентина Гафта. Об этом пишет «Интерфакс».

Она уточнила, что народный артист РСФСР скончался на 86-м году жизни после инсульта. Сердечно-сосудистая катастрофа настигла его несколько лет назад, но он так и не смог восстановиться.

Ольга Остроумова еще в сентябре сообщала, что ее супруг перестал разговаривать.

Валентин Гафт служил в труппе Московского театра «Современник» с 1969 года. Также он работал в Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре, Театре сатиры и в «Ленкоме».