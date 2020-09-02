Роман Виктюк: Врачи ничем не могут помочь больному Гафту

Режиссер откровенно рассказал Sobesednik.ru о состоянии актера, который перенес инсульт. И вспомнил о «сексуальных пассах», которые Гафт посылал Маргарите Тереховой.

В эти дни Роман Виктюк открывает в своем театре новый сезон.

– Планы сумасшедшие, с утра до ночи репетируем! – заверил нас Роман Григорьевич.

– Что вам дает заряд бодрости в таком почтенном возрасте? – спросили мы мэтра.

– Я не знаю про возраст. Мне девятнадцать!

– Мы думали: восемнадцать.

– Нет, девятнадцать!

Шутки шутками, а в кабинет к Роману Григорьевичу нас привел и другой повод – юбилей Валентина Гафта (2 сентября артист отмечает 85-летие. – Прим. Sobesednik.ru).

– Роман Григорьевич, что бы вы пожелали Валентину Иосифовичу в его юбилей?

– То, что я могу ему пожелать, об этом уже нельзя говорить… – с болью в сердце сказал Виктюк.

Потому что Валя, увы, уже не говорит. Врачи ничего не знают. Они не знают, что с ним, чем он болен, как ему помочь. Я тем более не знаю, я не врач. И они не знают.

С Валей пройдено так много! С момента его явления в этот мир его всегда окружали женщины – и вокруг него царила энергия обожания и любви к этому маленькому ребенку, у которого самого была невероятная энергия. Он их (женщин. – Прим. Sobesednik.ru) любил, разыгрывал, прятался от них, они его искали, и он не поддавался совершенно!

Роман Витюк вспоминает один эпизод из своего многолетнего сотрудничества с Валентином Гафтом.

– Он уже играл в театре, а я должен был снимать для телевидения «Игроков» Гоголя. Это великое произведение, которое, к сожалению, в современной России не имеет исторического воплощения. Я собрал – вот здесь это было, за этим столом, я сейчас поперхнусь, но это было здесь – самых блестящих артистов того времени! Александр Калягин, Александр Лазарев, Магарита Терехова!

Маргарита Терехова, эта дьявольская красота, сидела здесь, и Гафт посылал ей такие сексуальные пассы, что она заводилась и кричала: «Перестань, еще рано! Ну не надо, Валя! Ты видишь, я боюсь!» – вспоминает Виктюк.

– И это правда, она боялась. Потому что у него, – заключает Роман Григорьевич, – была просто бешеная энергия. А теперь...

Елена Крылова.