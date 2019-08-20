Ольга Остроумова закрыла Валентина Гафта от друзей

Состояние Валентина Гафта медики по-прежнему оценивают как тяжелое. После перенесенного инсульта легендарный актер продолжает находиться под пристальным наблюдением врачей.

Как стало известно нашим корреспондентам, навестить его мечтают многие известные друзья. Но прийти в больницу не могут: супруга Гафта Ольга Остроумова категорически против любых посещений.

На прошлой неделе в редакцию нашей газеты обратился один из друзей артиста, который хотел проведать Гафта в больнице. Но его не пустили даже на порог. Оказалось, Ольга контролирует этот вопрос лично.

Ольга Остроумова // фото: Сергей Иванов

– Оказывается, Остроумова дала указание – никого не пускать! – рассказывает мужчина. – Я ехал с другого конца Москвы, чтобы встретиться с Валей. Мне медсестры рассказали, что никого не пускают. К нему хотели попасть и многие именитые друзья, но всем было отказано. Остроумова просит, чтобы врачи ей сразу сообщали, кто звонит и кто пытается попасть к Гафту. Конечно, она – жена и имеет право ставить такое условие. Но мне кажется, это перебор.

Остроумова считает, что сейчас Гафту требуется тишина и покой. Мол, лишние эмоции, которые Валентин может испытать, увидев друзей, ему сейчас ни к чему.

– Мне сказали, что Валя сейчас никого не узнаёт, – продолжает друг артиста. – Не знаю, сможет ли он выкарабкаться: все-таки у него возраст. В последнее время он очень плохо себя чувствовал. Я считаю, что зря Остроумова к нему не пускает друзей. Ведь испокон веков всем известно, что общение с близкими людьми идет только на пользу. Быть может, если бы Остроумова позволяла к нему приходить друзьям, он бы быстрее пошел на поправку.

Надо отметить, что медики никаких прогнозов относительно состояния актера пока не дают. Но уверяют, что на днях им удалось одержать маленькую победу – стабилизировать давление актера. О выписке Гафта из клиники речи пока не идет – он будет там находиться до тех пор, пока это возможно. Ольга Остроумова тоже уверена, что под постоянным наблюдением врачей именитому супругу будет лучше.