"Хочу защитить имя мужа!" Вдова Буркова – об "убийстве" Василия Шукшина

Вдова Георгия Буркова рассказала Sobesednik.ru, что она думает о версии с отравлением Василия Шукшина во время съемок.

В последнее время в интернете появились публикации о смерти Василия Шукшина на пароходе во время съемок фильма «Они сражались за Родину», дескать, ему помогли уйти из жизни. В связи с этим всплывает имя Георгия Буркова, который тоже снимался в той картине, мол, он унес тайну смерти друга с собой в могилу. Пишут, что Георгий Иванович рассказывал о чашке кофе, которая вдруг появилась в каюте Шукшина, а утром неожиданно исчезла. Якобы там мог быть яд. Еще приписывают Буркову рассказ о каком-то газе, которым была наполнена каюта, когда он обнаружил мертвым друга. Говорят, Георгий Иванович скрывался от людей, чтобы не рассказывать, что он видел. Об этом его якобы попросили сотрудники КГБ. Вдова Буркова Татьяна Ухарова в разговоре с Sobesednik.ru решила рассказать всю правду.

– По поводу ухода Шукшина разные слухи возникали и раньше, будто бы он умер не своей смертью, – говорит Татьяна Сергеевна. – Но звучало это не так агрессивно. Сейчас же словно кто-то специально распространяет эту ложь. Складывается ощущение, что это как-то связано с тем, что мы с дочерью и внуком работаем над возрождением культурного Центра имени Георгия Буркова или потому, что вышло новое издание его дневников. Не знаю. Но факт есть факт – люди пишут откровенную клевету! И в данном случае, мне хотелось бы защитить имя моего мужа и великого артиста Буркова.

– Ваша дочь Мария уже рассказывала нашему изданию, что именно Георгий Иванович обнаружил мертвым Шукшина на пароходе…

– Да, и он позвал сразу же Николая Губенко, который тоже снимался в этом фильме. Так вот, как раз после ухода из жизни Губенко и начались эти публикации. При нем они бы не посмели, потому что Николай Николаевич знал настоящую правду. Какие-то малознакомые с Бурковым и Шукшиным люди пишут «как бы», «якобы», «вроде бы». Опомнитесь, ведь это кто-то читает! Хотят они или нет, но эти два человека уже вошли в историю. Прежде чем писать, проверили бы факты. В течение шестнадцати лет после ухода Василия Макаровича не было и недели, когда Георгий Иванович в своих публикациях, интервью не вспоминал бы добрым словом Шукшина. Какой-то «знаток» сказал, что в те дни Бурков даже не встретился с мамой своего друга Марией Сергеевной. Так вот первый человек, с кем он встретился, приехав со съемок в Москву, – это была она. Пока они разговаривали в квартире, я лично ждала его у подъезда. И с Лидой он разговаривал. А пишут, что Бурков первое время скрывался ото всех! Это же ложь!

Василий Шукшин и Георгий Бурков в фильме "Они сражались за Родину" // Фото: Global Look Press

– Актер Алексей Ванин якобы рассказывал, что Шукшин с Бурковым много пили. И тогда, на съемках тоже. Дескать, это и повлияло на ранний уход Василия Макаровича…

– Да я была свидетелем – они кроме как кофе вместе ничего не пили! На момент знакомства с Шукшиным Жора уже не выпивал, до своего ухода не пил алкоголь вообще! Ванин, светлая память, откуда-то это придумал. Причем, он не дружил с Жорой, они пересекались в жизни несколько раз и все.

– А что вы знаете про ту самую, мол, отравленную чашку кофе?

– Да не было никакой чашки кофе. И газа, которым, якобы пахло в каюте Шукшина, не было. Это чьи-то придумки. Василий Макарович умер своей смертью. И все об этом знают. Я на съемках «Они сражались за Родину» на том пароходе «Дунай» провела два месяца. Георгий Иванович мне доверял и много рассказывал. Я первой узнала о последнем вечере Шукшина. Он ушел к себе в каюту вечером и там умер. Он же два месяца болел уже. Говорили, что язва, а как потом выяснилось – сердце, боли у этих диагнозов бывают схожие. Я кашу им варила на пароходе, а Лидия Шукшина в этот момент была на фестивале в Болгарии. Надо было лечить Василия Макаровича! А потом Лидия Николаевна стала говорить об убийстве мужа. Это же бред!

– Пишут, что Бурков дал ему какие-то капли...

– Во-первых, Георгий Иванович ничего ему не давал. Во-вторых, то были не какие-то капли, а капли Зеленина, которые Шукшин сам нашел в аптечке… Ну, кто придумывает это вранье?! Как остановить ложь и клевету?! Ушли из жизни два великих человека, получается, после них остались только вот эти нелепые слухи?! Я готовлю третью книжку о Жоре, скоро заработает культурный Центр имени Георгия Буркова, куда люди могут прийти и узнать всю правду!