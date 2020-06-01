Главное за 19 августа: Грудинин обыграл давление на навальнистов, ЕР вышла на охоту за "русофобами"

Верховный суд счел, что Павла Грудинина сняли с выборов в Госдуму на законных основаниях. Такому решению суда коммунисты и сами не слишком удивились, назвав это политической историей, но Зюганов все равно позвал тысячи депутатов и кандидатов от КПРФ на одиночные пикеты. А сам Грудинин в свойственной для себя манере иронично обыграл претензии властей о якобы найденных у него активах в Белизе, намекнув, что это всё такие же выдумки, как преследование сторонников Навального за экстремизм:

«Это обычная политическая расправа. Кому-то подкидывают наркотики, кому-то подкидывают экстремизм, а кому-то какой-то несуществующий оффшор».

Предвыборный инфоповод придумали себе и представители «Единой России». Они заявили о разработанном законопроекте, который позволит не пускать к нам в страну «русофобов», любителей оскорбить ветерана и людей, чьи исторические взгляды на дела СССР отличаются от неких условных единственно правильных. Каким образом депутат Хинштейн намерен придать этим максимально расплывчатым понятиям юридическую форму, оставим на его совести, но в соцсетях об идее единороссов уже начали отзываться нелестно.

Тольяттинскому заводу «АвтоВАЗ» придется неделю стоять без дела — на производстве закончились нужные запчасти от фирмы Bosh. Половину времени рабочим зачтут в честь отпуска, а оставшееся время оплатят частично.

К слову, по данным ВШЭ, порядка 15% промышленных производств в России дышат на ладан. В исследовании их окрестили «зомби», а в Минпромторге объясняют, что проще и дешевле их дотировать, чем полностью закрывать. Тем более что многие из них — градообразующие.

История с захватом талибами Афганистана продолжает оставаться на пике информационной повестки. Сегодня признаный террористической организацией и запрещенный в России «Талибан» рассказал всему миру, как они сломили Британскую империю, развалили СССР и теперь прогнали из страны США. Тем временем западные лидеры рассуждают, как вывести из страны всех, кому там угрожает опасность, не исключено, что американцы ради этого даже задержатся там после 31 августа, а Байден заявил, что вовсе не верит, будто талибы исправились, назвав их смятение «экзистенциальным кризисом».

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