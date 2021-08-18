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В России 15% промышленных предприятий – "зомби". Просто закрыть их нельзя

До 15% промышленных компаний в России не в состоянии конкурировать и живут за счет подпитки от банков и государства

Фото: кадр из фильма "Завод"

Аналитики Высшей школы экономики провели исследование, основанное на статистике Росстата и выяснили, что от 10 до 15% промышленных предприятий в России нерентабельны или даже убыточны. За время пандемийного кризиса их доля возросла, а в Минпромторге «Ведомостям» объяснили, что «просто взять и закрыть» эти фирмы нельзя.

Авторы исследования называют такие предприятия «компаниями-зомби». Чаще всего это закрытые объекты, главные в населенных пунктах фирмы, дающие больше всего рабочих мест и налогов. В большинстве случаев они остаются в живых лишь благодаря госзаказам и банковским кредитам, потому что производить востребованную продукцию на конкурентных началах они не в состоянии.

При этом в Министерстве промышленности и торговли объясняют, что зачастую закрыть такие предприятия будет даже дороже для государства, чем поддерживать их в режиме зомби. Другой причиной является их социальная функция: «Можно вспомнить те же моногорода, а именно муниципалитеты с градообразующими предприятиями, которые и главные работодатели, и главные налогоплательщики, и часто поставщики коммунальных услуг», — объясняют в ведомстве.

По данным Росстата, в России в январе-мае 2021 года среди обрабатывающей промышленности порядка 27,8% компаний были убыточны, а в добывающей — 38,9%. 10-15% промышленных компаний находятся в предбанкротном состоянии. 

Эксперты объясняют, что это редко касается предприятий малого и среднего предпринимательства, потому что в этой сфере долго с отрицательным ростом не живут, а авторы исследования считают, что такие предприятия стоит в значительной мере убрать с рынка и перепрофилировать, коренным образом обновив управляющий персонал.

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