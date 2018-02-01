Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?
Росреестр засекретил крымскую недвижимость телепропагандиста Дмитрия Киселева.
С 20 по 22 августа в Коктебеле должен пройти очередной джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, основанный ведущим программы "Вести недели" и гендиректором государственного информагентства "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым. Да, Киселев любит не только Путина и деньги, но и джаз. И, как истинный любитель джаза, Дмитрий Киселев демонстрирует свою любовь к импровизации в том числе и в политике.
Казалось бы, совсем по историческим меркам недавно он был классическим иноагентом (получал европейские гранты и участвовал в программе Госдепа, носил вышиванку и признавался, что чувствует себя украинцем), но едва переменился ветер из Кремля, окрестил некогда любимую им Украину "виртуальной" страной, а США и вовсе вербально посыпал "радиоактивным пеплом". Одно только оставалось в его позиции неизменным: личная симпатия к Коктебелю, на набережной которого Киселев возвел себе знаменитый таунхаус палубного типа.
Вот только сегодня, как выяснил "Собеседник", этот особняк лишился своего исконного владельца. Во всяком случае, официально. Там, где раньше в выписке из Росреестра собственником недвижимости был указан "Киселев Дмитрий Константинович", сегодня уже пустота (то же случилось с двумя соседними с киселевским новенькими особняками). Был Крым наш, стал ничей.
И ладно бы эта неуклюжая секретность касалась всего имущества пропагандиста: ложная "скромность" чиновников и силовиков сейчас вообще в тренде. Но обычно, если засекречивают, то все, что нажито за счет бюджета и взяток. А тут засекречена оказалась только крымская дача Киселева, тогда как, например, роскошная столичная квартира на Цветном бульваре до сих пор записана на его имя. Не потому ли, что владение квартирой в Москве ненаказуемо, тогда как за усадьбу в Крыму светит международное осуждение и прочие санкции, под которыми и без того находится Киселев? А так ведь, вероятно, хочется ходить без всяких временных ограничений. Ходить, и ездить, и летать, и строить дачи где-нибудь еще подальше.
Джаз - это ведь не просто семь нот и фантазия, это образ жизни. Который каждый аранжирует по своему. Сегодня Дмитрий Киселев отречется от крымской дачи, завтра от Крыма, а послезавтра вновь наденет вышиванку, пойдет на содержание к ЕС и махнет в США, к геям? Ничего личного. Просто музыка навеяла.
Теги: #Украина, #Путин, #Санкции, #Пропаганда
Рубрика: Общество