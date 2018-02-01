Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Вот только сегодня, как выяснил "Собеседник", этот особняк лишился своего исконного владельца. Во всяком случае, официально. Там, где раньше в выписке из Росреестра собственником недвижимости был указан "Киселев Дмитрий Константинович", сегодня уже пустота (то же случилось с двумя соседними с киселевским новенькими особняками). Был Крым наш, стал ничей.

И ладно бы эта неуклюжая секретность касалась всего имущества пропагандиста: ложная "скромность" чиновников и силовиков сейчас вообще в тренде. Но обычно, если засекречивают, то все, что нажито за счет бюджета и взяток. А тут засекречена оказалась только крымская дача Киселева, тогда как, например, роскошная столичная квартира на Цветном бульваре до сих пор записана на его имя. Не потому ли, что владение квартирой в Москве ненаказуемо, тогда как за усадьбу в Крыму светит международное осуждение и прочие санкции, под которыми и без того находится Киселев? А так ведь, вероятно, хочется ходить без всяких временных ограничений. Ходить, и ездить, и летать, и строить дачи где-нибудь еще подальше.