Сегодня, в 11:40

"АвтоВАЗ" остановит производство автомобилей в Тольятти из-за дефицита компонентов

Из-за нехватки поставок электронных компонентов Bosch линии по производству автомобилей будут остановлены на неделю

Фото: Global Look Press

Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» полностью приостановит производство автомобилей на заводе в Тольятти на неделю из-за дефицита электронных автокомпонентов. Об этом, как передает РИА Новости, сообщили в компании. 

«"АвтоВАЗ" вынужден изменить график производства на рабочую неделю, начинающуюся 23 августа. Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели», – говорится в сообщении. 

Там отметили, что завод «Lada Ижевск» продолжит работать в нормальном режиме, так как там для сборки используют другие компоненты. 

Производитель подчеркнул, что три дня простоя будут объявлены днями отпуска, перенесенными с декабря, а остальные дни будут оплачены в размере 2/3 от средней заработной платы. 

Завод компании в городе Тольятти основан в 1966 году, там находятся штаб-квартира и основное производство «АвтоВАЗа». Там выпускаются автомобили Lada Granta, Xray, Largus и Niva, а также модели Renault Logan.

Теги: #автоваз

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 6 часов назад

Андрей Грачев - к годовщине путча: "Из Фороса Горбачев вернулся заложником Ельцина"

Общество 22 часа назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Расследование 1 день назад

Жена экс-советника Путина стала владельцем квартиры за 300 млн рублей. Это случилось после его увольнения

Расследование 1 день назад

Дочь Валентины Терешковой лишилась компании, получавшей контракты от московских властей. И тут же открыла новую

Общество 5 дней назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Общество 1 неделю назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Недвижимость 1 минуту назад

Минфин не советует брать ипотеку с ежемесячным платежом больше четверти дохода

Политика 3 минуты назад

"Не надорветесь и не переработаетесь": Навальный призвал идти на выборы и голосовать "по-умному"

Общество 44 минуты назад

В Москве за сутки выявили более 2 тысяч новых заболевших COVID-19

Политика 1 час назад

Единороссы хотят запретить въезд в страну "русофобам" и переписывателям истории

Общество 1 час назад

Несмиян рассказал о причинах частых авиакатастроф и пожаров в РФ

Политика 2 часа назад

Всё лучше, чем Навальный. За власть в России поборется Люцифер

Здоровье и дом 2 часа назад

Разработчики не знают, будет ли эффективен "Спутник V", модифицированный под штамм "дельта"

Политика 2 часа назад

Из-за стрельбы и давки в аэропорту Кабула погибли 12 человек

Общество 3 часа назад

В Роспотребнадзоре ответили на вопрос, почему до сих пор нет лекарства от COVID-19

Политика 3 часа назад

Главное к 19 августа: войдет ли Россия в Афганистан, Лукашенко запер спортсменов, карантин ЕР

Происшествия 4 часа назад

Опаздывающий в командировку мужчина забыл возле дома чемодан с 15 млн. рублей

Общество 5 часов назад

Кто родился 19 августа? Валерий Соловей, Билл Клинтон, Владимир Конкин

Происшествия 5 часов назад

Пилот истребителя МиГ-29 погиб после падения на военном полигоне Ашулук

Политика 5 часов назад

"Такого не было даже в "эпоху Чурова": "Голос"* ответил на внесение в список иноагентов

Общество 6 часов назад

Андрей Грачев - к годовщине путча: "Из Фороса Горбачев вернулся заложником Ельцина"

Общество 13 часов назад

"Альтернатива": Утеплением складов Wildberries занимались люди, похищенные в рабство

Политика 13 часов назад

Совет в "Архангельском" на даче Ельцина. Хроники августа 1991-го

Происшествия 14 часов назад

Гроза в Москве и регионе: Два госпитализированных и 150 поваленных деревьев

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика