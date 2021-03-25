"АвтоВАЗ" остановит производство автомобилей в Тольятти из-за дефицита компонентов

Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» полностью приостановит производство автомобилей на заводе в Тольятти на неделю из-за дефицита электронных автокомпонентов. Об этом, как передает РИА Новости, сообщили в компании.

«"АвтоВАЗ" вынужден изменить график производства на рабочую неделю, начинающуюся 23 августа. Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели», – говорится в сообщении.

Там отметили, что завод «Lada Ижевск» продолжит работать в нормальном режиме, так как там для сборки используют другие компоненты.

Производитель подчеркнул, что три дня простоя будут объявлены днями отпуска, перенесенными с декабря, а остальные дни будут оплачены в размере 2/3 от средней заработной платы.

Завод компании в городе Тольятти основан в 1966 году, там находятся штаб-квартира и основное производство «АвтоВАЗа». Там выпускаются автомобили Lada Granta, Xray, Largus и Niva, а также модели Renault Logan.