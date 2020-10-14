Главное к 19 августа: войдет ли Россия в Афганистан, Лукашенко запер спортсменов, карантин ЕР

Власти Беларуси запретили спортсменам покидать пределы Республики. Об этом независимо заявили легкоатлет Андрей Кравченко и снятая с Олимпиады бегунья Кристина Тимановская. По их сведениям, указ исходит от Минспорта, однако самого документа они не видели. Впрочем, никаких документов им не показывают никогда, пояснила Тимановская РБК. Запрет касается не только участия в соревнованиях, но даже отдыха за рубежом и других поездок.

Кроме того, в Беларуси признаны террористическими «Отряды гражданской самообороны Беларуси». Об этом заявили в Генпрокуратуре. Российского гражданина Егора Дудникова ранее обвиняли в сотрудничестве с их Telegram-каналом.

РБК подтверждает информацию издания Znak.com о том, что кандидатов в депутаты от «Единой России» посадили на карантин из-за участия в их съезде Владимира Путина. По данным РБК, это касается 30-35 человек, про остальных информации нет. Попала на карантин и Елена Шмелева из первой пятерки федерального списка партии, а другой кандидат в депутаты, глава МИД Сергей Лавров продолжает предвыборное турне.

Канцлер Германии и президент США договорились о совместной работе в Афганистане, чтобы «вывезти как можно больше людей, нуждающихся в защите», передает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-секретаря правительства ФРГ Штеффена Зайберта. Ангела Меркель и Джо Байден пришли к такому соглашению по итогам телефонного разговора: силы бандесвера и американские военные будут сотрудничать в аэропорту Кабула.

Представитель Госдепа Венди Шерман также заявила, что США требуют от боевиков «Талибана»* пустить в аэропорт Кабула всех, кто хочет покинуть страну, передает CNN. Это касается граждан США, опасающихся преследования афганцев и граждан других стран. Информация была передана напрямую в ходе общения представителей США и «Талибана»* в Кабуле и Дохе.

При этом Байден говорит, что американские военные могут задержаться в Афганистане и после 31 августа, если к тому моменту не удастся вывезти всех желающих: «Если там еще будут находиться американские граждане, мы останемся, чтобы вывезти их всех», — приводит его слова ABC.

Кроме того, американский лидер отметил, что не знает, каким образом вывод войск из Афганистана мог бы пройти без создания хаоса в стране. Власти США, по его словам, также намерены провести ретроспективный разбор полетов этой ситуации.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия не будет вводить войска в Афганистан: «Предпосылок для этого нет», — сказал он в разговоре с «Известиями». Он считает необходимым работать на политико-дипломатическом уровне и искать мирные пути разрешения конфликта.

Сбежавший из страны президент Афганистана Ашраф Гани опубликовал видеозаявление в своем Facebook. Сейсас он находится в Объединенных Арабских Эмиратах, но в ближайшем будущем намерен вернуться на Родину. Он также назвал враньем заявления, будто он вывез с собой крупные суммы денег из государственной казны или то, что он якобы «продал» свой народ. По его мнению, если бы он не уехал, талибы убили бы его, как они поступили с его предшественником в 1996 году.

Центральная избирательная комиссия приняла решение отказаться от эксперимента с созданием в Москве цифровых участков, где жители регионов могли бы проголосовать на региональных выборах дистанционно. Об этом «Коммерсанту» сообщил зампред ЦИК Николай Булаев. Эта практика так и не была закреплена на законодательном уровне, так что продлевать её не будут, а уже существующие 32 таких участка закроют.

*«Талибан» признан террористической организацией и запрещен в России.