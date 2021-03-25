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У арестованного в Беларуси россиянина появились проблемы с психикой на фоне условий в СИЗО

Из-за условий содержания в СИЗО КГБ в Минске у российского гражданина начались проблемы с психикой. Он политзаключенный

Фото: Центр "Весна"

Егор Дудников. Фото из семейного архива

Гражданин России Егор Дудников, который находится в СИЗО в Минске по политически мотивированным обвинениям в администрировании оппозиционного Telegram-канала, жалуется на ухудшающиеся условия содержания. Его мать Юлия Дудникова сообщила «Дождю», что у молодого человека уже начались проблемы с психикой, которые отражаются и на физическом самочувствии. Посольство России в Беларуси заявляет, что никаких жалоб у него нет.

«У него проблемы с психическим здоровьем начались — панические атаки, бессонница. Он говорит, что то весь день хочет спать и [испытывает] ощущение, как будто под наркозом, то сутками не может заснуть. Врачей там практически не дождаться», — пояснила мать Дудникова в эфире телеканала. 

Она рассказала, что условия содержания для её сына становятся «всё хуже и хуже»: в камере 13 человек, антисанитария, почти нет прогулок, а письма от друзей, семьи и девушки, из-за которой Дудников и приехал в Беларусь, ему не доходят. 20-летний юноша не общается с сокамерниками и замыкается в себе, а специалисты помощь ему не оказывают.

Егор Дудников был задержан ещё весной и помещен в СИЗО КГБ за якобы озвучивание роликов для оппозиции, писал Sobesednik.ru. К нему больше месяца не пускали адвоката, а МИД РФ долгое время не реагировал на ситуацию. Россиянину грозит несколько лет тюрьмы.

Белорусский правозащитный центр «Весна» признал Дудникова политическим заключенным.

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