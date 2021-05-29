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Россиянин уже месяц в СИЗО КГБ в Беларуси. Адвоката не пускают. МИД молчит

Политика
16:45, 29 мая 2021

Россиянин уже месяц в СИЗО КГБ в Беларуси. Адвоката не пускают. МИД молчит
Егор Дудников. Фото из семейного архива // Источник: Центр "Весна"
Егор Дудников. Фото из семейного архива // Источник: Центр "Весна"

Гражданин Российской Федерации Егор Дудников был задержан в Минске белорусскими силовиками более трех недель назад и с тех пор находится в следственном изоляторе, выяснил белорусский правозащитный центр «Весна». Как минимум две недели к 20-летнему россиянину отказываются пускать адвоката. МИД России за это время не отреагировал на ситуацию.

По словам матери арестованного, он был задержан возле своего дома 5 мая, в квартире провели обыск. Спустя двое суток женщине удалось выяснить, что её сын находится в СИЗО КГБ. Об этом ей сообщил дежурный адвокат и только после того, когда она сама прибыла в Минск.

Молодому человеку вменяют часть 1 статьи 342 УК РБ об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Ему может грозить до трех лет лишения свободы. Он переехал в Беларусь год назад из-за романтических отношений с гражданкой страны, которую провожал до дома перед задержанием. 

Почему Егору Дудникову вменяют организацию преступных действий, мать не понимает: «Он повар, занимался любительской (не профессиональной) озвучкой мультиков. Он влюбленный 20-летний мальчишка, но никак не организатор, не подготовитель восстаний», — говорит она.

В 2020 году молодой человек был задержан, когда попытался защитить от задержания ребенка, но ареста избежал, потому что у него начались проблемы с сердцем и его госпитализировали: «Тогда он отделался синяками и нервным стрессом», — поясняет его мать.

«Ого, почти месяц назад задержали еще одного гражданина России в Беларуси: и чо и где МИД?»

— задается вопросом главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.

Напомним, что МИД РФ также не спешит требовать освобождения находящейся в СИЗО КГБ 23-летней гражданки РФ Софьи Сапеги, которая, как сообщила русская служба «Би-би-си», была задержана и арестована незаконно. Отметим, что тем временем российский президент Владимир Путин уже второй день проводит закрытую встречу с самопровозглашённым президентом Беларуси Александром Лукашенко.

 

Теги: #Белоруссия #протесты в Белоруссии

Рубрика: Политика

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