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Идущих в Госдуму единороссов посадят на карантин ради шанса увидеть Путина вживую

Znak утверждает, что участников съезда "Единой России" посадят на карантин из-за приезда Владимира Путина

Фото: Global Look Press

Участники второй части съезда «Единой России», включая действующих депутатов нижней палаты парламента, а также кандидатов в депутаты, будут вынуждены отсидеться на карантине, потому что мероприятие планирует посетить президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на источник.

Издание не уточняет, сколько именно представителям ЕР нужно будет сидеть на самоизоляции, однако перед многими предыдущими публичными мероприятиями с очным присутствием Путина его участники находились в карантине по две недели.

Напомним, что, по словам самого президента Путина, он привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V» ещё в конце марта, однако противовирусные меры безопасности в отношении российского лидера после этого не были отменены. По данным СМИ, ещё в середине июня Путин продолжал соблюдать самоизоляцию.

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