"Проект": Несмотря на сделанную прививку, Путин продолжит работать в самоизоляции

Информированные источники «Проекта» сообщают, что президент РФ Владимир Путин продолжает режим работы в удаленном формате с обязательным соблюдением карантина для тех, с кем он встретится в оффлайн-режиме. Об этом издание пишет в телеграм-канале.

При этом отмечается, что уже четыре недели назад Путин заявил, что сделал вторую прививку от коронавируса, благодаря чему у него уже должны были выработаться антитела.

О необходимости соблюдения карантина до встречи с политиком сообщали работники Эрмитажа и люди, контактировавшие с президентом на параде ко Дню Победы — якобы фотографы и сотрудники протокола отсидели две недели в Президент-отеле.

Вопросы, которые Путину должны задавать журналисты, теперь оглашают представители пресс-службы Кремля. Пока о сопровождении президента корреспондентами кремлевского пула речи не идет.