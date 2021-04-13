"Целый комплекс зданий": в Кремле отреагировали на публикацию о "секретном бункере" правительства РФ

Авторитетное агентство Bloomberg не так давно опубликовало материал, в котором утверждается, что в правительстве России началась активная фаза подготовки к посланию Владимира Путина Федеральному собранию, которое должно состояться 21 апреля. Впрочем, этот факт большого удивления вызвать не может, а вот описываемые западными журналистами обстоятельства и «антураж», в рамках которых и вершится это «таинство», выглядят довольно странными.

По сообщениям агентства, подготовка ведется в сверхсекретном режиме в тайном бункере, поскольку речь идет о возможном анонсе огромных расходов бюджета и выводе страны из «посткоронавирусного» кризиса. Впрочем, после слов о режиме секретности и тайном бункере остальные параметры послания, которые прогнозируются и оцениваются обозревателями агентства, как-то не очень сильно обращают на себя внимание. Причем внимание не только рядового читателя, но и Москвы. К примеру, в Кремле на эту публикацию отреагировали весьма оперативно. Телеканал «Дождь» даже привел комментарии главы пресс-службы российского президента Дмитрия Пескова.

«Тут я могу сказать одно. Напротив Белого дома, прямо через реку, но не бункер, и совершенно не секретный. Речь идет о том самом координационном центре правительства, который располагается в просторном и комфортном конференц-зале. Он совершенно не секретный, туда регулярно приглашают огромное количество самых разных экспертов, депутатов, представителей бизнеса и государственных структур. Это целый комплекс зданий гостиницы «Украина». Именно в этом координационном центре побывает глава государства. Да и само послание готовится вовсе не в секретном месте, оно готовится в Кремле. В процессе подготовки к нему принимают участие различные секретные подразделения, в том числе и члены правительства», – отметил Песков.