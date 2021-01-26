"Типа не в бункере": профессор высмеяла забор на улице с фотообоями на встрече Путина со студентами

Еще не все забыли странную историю с «двумя одинаковыми комнатами в бункере Путина», якобы созданными для президента в его резиденциях в Ново-Огарево и в Сочи. Тогда сообщалось, что благодаря этой визуальной иллюзии Кремль пытается создать видимость присутствия главы государства в Москве, поближе к народу и его проблемам, которых в период пандемии образовалось огромное количество, пока сам он может находиться в Южной столице страны. Разумеется, в Кремле позднее эту информацию опровергли, однако пользователи тогда рассмотрели на фото и скриншотах с президентом в тех самых интерьерах мелкие детали и неточности, засвидетельствовавшие их отличие друг от друга, а потому версия в какой-то степени даже сумела доказать свою состоятельность.

Вообще, подобных приемов на вооружении администрации президента России, вероятнее всего, еще очень много. Вспомнить хотя бы давние истории с одними и теми же лицами на групповых снимках с Владимиром Владимировичем во время рабочих поездок в регионы. Теперь же пользователи Сети нашли еще один интересный прием. Это открытие было сделано во время общения главы российского государства со студентами отечественных вузов по случаю Дня студента. Президент общался с аудиторией по видеосвязи, однако публике попутно подали общую картинку, совместив в одном плане и монитор с собеседниками и самого президента.

Казалось бы, все отработано. Просторная светлая комната или рабочий кабинет с огромными окнами, за столом сидит глава российского государства и общается со студентами, а за окном небольшой лес, снег и… остановка. Остановка – всего в нескольких сотнях метров от здания, в котором лидер крупнейшей в мире страны сидит у огромного прозрачного окна. Сложно сказать, какого эффекта хотели добиться постановщики этого кадра, но пользователи быстро рассмотрели в нем забор, на который лишь нанесено соответствующее изображение, а потому очередную попытку создать иллюзию близости к народу быстро высмеяли в сети.

Довольно яркое мнение по поводу этого эпизода высказала кандидат физико-математических наук, профессор СГУ Вера Афанасьева в авторском Telegram-канале.

«Обалдеть. Народ рассмотрел там за окном остановку. Если тщательно присмотреться к этим кадрам, то вы тоже сможете увидеть, что речь идет о 6-метровом заборе, на котором нарисованы зимний лес и остановка [...]

Ну, когда же они уже, наконец, поймут, что из почти 7 миллиардов пользователей Сети обязательно найдется хотя бы один, которому совершенно нечего делать. И он непременно обнаружит что-нибудь такое. Это что-то вроде "не в бункере я"», – пишет Афанасьева.