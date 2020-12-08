Журналисты раскрыли "секрет" Кремля с перемещениями Путина

Журналисты «Проекта» не так давно уже наделали немало шума после публикации расследования о «знакомой Путина» Светлане Кривоногих, ставшей одной из самых богатых женщин России после знакомства с первым лицом государства. Теперь же издание решило удивить публику очередным громким расследованием. В этот раз речь идет о том, что Кремль якобы скрывает от населения реальное местоположение главы государства, для чего президенту даже построили два совершенно одинаковых кабинета: один в Подмосковье, второй – в Сочи.

«Кремль придумал хитрость в стиле книги "Осень патриарха", что позволяет ему сообщать о местонахождении Путина любую информацию, проверить которую будет сложно. Все это благодаря созданию для президента двух одинаковых кабинетов в разных резиденциях», – пишут авторы материала, приводя свои аргументы в пользу этой версии.

Так, отмечается, что еще 3 ноября Владимир Владимирович отправился в Петербург, где на самом деле присутствовал лично и даже принял участие в осмотре ледокола. Однако сразу после этого, отмечают журналисты, началась настоящая путаница. По данным сервиса Flightradar24, борт президента России и сопровождающий его самолет в тот же день вылетели в Петербург из Сочи. Это обстоятельство авторы считают странным, поскольку в Кремле официально заявили, что все предшествующие этой поездке дни президент работал из Ново-Огарево.

Кроме того, отдельно авторы обратили внимание на то, что с 21 октября вплоть до 2 ноября Владимир Путин работал исключительно в Московской области. К примеру, 29 октября ему нанес визит глава ВТБ Андрей Костин. При этом Путин сначала пригласил видного банкира в личный кабинет, откуда они дистанционно приняли участие в онлайн-конференции в рамках форума «Россия зовет!», а лишь после провели беседу с глазу на глаз.

«По какой причине Костин не мог сначала принять участие в работе форума в столице с другими чиновниками, а после быстро добраться до резиденции президента в Ново-Огарево, непонятно. Однако опубликованные на сайте Кремля фотографии и видеозаписи не оставляют сомнений в том, что глава государства с руководителем одного из крупнейших госбанков сидят в кабинете, очень похожем именно на подмосковный», – добавляют они.

Спустя всего несколько дней Путин из этого же кабинета общался онлайн со школьниками. И сайт Кремля снова поставил под отчетом отметку «Московская область, Ново-Огарево». Это авторы расследования тоже считают странным, поскольку сотрудники, которые обеспечивают работу президента России, в тот день находились именно в Сочи. Об этом журналистам рассказал знакомый одного из этих сотрудников. Наконец, именно из Сочи уже на следующий день и вылетел президентский борт, направившись в Северную столицу.

«Разгадка этой странности оказалась довольно комичной. Глава государства на самом деле находился в Сочи, причем примерно с конца лета. Однако сообщать об этом общественности Путин не хотел, поскольку все ожидали вторую волну коронавирусной инфекции. В столь сложные моменты, как считают в Кремле, народ должен быть уверен в том, что лидер находится в столице или хотя бы рядом», – утверждают журналисты со ссылкой на двух неназванных собеседников, хорошо знакомых с рабочим графиком Владимира Путина и одного топ-менеджера государственной компании.

Вывод о том, почему кабинет на фото из Сочи настолько похож на тот, которым президент пользуется в Подмосковье, для авторов расследования оказался довольно прост: у главы государства два совершенно одинаковых кабинета – в Сочи и Московской области. Именно это обстоятельство, подчеркивают журналисты, позволяет Кремлю скрывать реальное местоположение Владимира Владимировича в тот или иной момент.