Единороссы хотят запретить въезд в страну "русофобам" и переписывателям истории

Иностранцы и люди без гражданства, которые проявляли ненависть к россиянам, русскому языку, оскорбляли ветеранов Великой Отечественной войны или память о них или излагали критикуемую российскими властями версию истории СССР в годы ВОВ, не должны иметь возможность въезжать в Россию. Так считают депутаты от «Единой России», которые разработали соответствующий законопроект. Об этом сообщает депутат Александр Хинштейн.

Изменения предлагается внести в ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». МВД России выступает в поддержку этого законопроекта.

«Позиция “Единой России” предельно проста: для русофобов и нацистских последышей – двери в страну должны быть плотно закрыты», — поясняет Хинштей, отмечая, что запрет на въезд вовсе не означает, что таких людей не должны преследовать по закону у них на родине.

Текст законопроекта полностью не приводится, а из тезисов, опубликованных г-м Хинштейном, остается неясно, можно ли будет въезжать в Россию людям, оскорбляющим языки и традиции других народов, проживающих на территории Российской Федерации. Также не приводится источник с единственно правильной версией истории СССР, которая не является «заведомо ложной».

Не приводятся и сроки давности «преступления». Может ли человеку быть отказано во въезде, к примеру, на основании высказываний десяти или 20-летней давности, неясно.