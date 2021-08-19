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Всё лучше, чем Навальный. За власть в России поборется Люцифер

"Активный член" ЛДПР Лилит Люцифер зарегистрирована на выборы в думу Нефтюганска. Партия не видит ничего необычного

Фото: Global Look Press

На выборы в городской парламент Нефтюганска Хантымансийского АО зарегистрировали кандидата по имени Лилит Люцифер. 42-летнюю женщину выдвинула партия ЛДПР, где в таком выборе не видят ничего необычного.

«Активный член партии, состоит уже давно в ЛДПР», — объяснили там.

Представитель ЛДПР объяснил журналистам Znak.com, что ничего предосудительного в этом нет, потому что неправильно было бы отказывать в возможности принять участие в выборах человеку, который рвется к власти, только на основании его имени или фамилии. Он также призвал не путать это с технологиями черного пиара, когда власти регистрируют на выборах кандидатов-двойников. Такой скандал ранее имел место в ХМАО.

Как уточняет издание, имя Лилит Люцифер женщина взяла уже давно — сразу после окончания университета «по каким-то своим причинам».

Имя Лилит в еврейской мифологии часто связывают с демоницей-соблазнительницей, которая, по некоторым источникам, была первой женой Адама, а также нередко упоминается в контексте убийства детей и младенцев. Также Лилит упоминается в некоторых источниках как супруга Сатаны (Люцифера), либо так или иначе приближенным к нему высшим демоном. 

Теги: #ЛДПР, #Юмор

Рубрика: Политика

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