Идрак Мирзализаде вышел на свободу после 10 суток ареста за шутку про русских

Стендап–комик Идрак Мирзализаде вышел из спецприемника после 10 суток ареста за шутку про русских. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Ранее комика Идрака Мирзализаде приговорили к десяти суткам ареста за шутку про русских квартиросъемщиков. Судебное разбирательство проходило по статье об унижении группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганде ее неполноценности. Поводом для разбирательства стал его монолог из выступления про то, как он пытался снять квартиру в Москве, где часто сдают недвижимость «только славянам». В суде Идрак пояснил, что шутка, высмеивала ксенофобию и вину он не признает.