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Идрак Мирзализаде вышел на свободу после 10 суток ареста за шутку про русских

Комика арестовали из-за его монолога про то, как он пытался снять квартиру в Москве

Фото: Скриншот с видео

Стендап–комик Идрак Мирзализаде вышел из спецприемника после 10 суток ареста за шутку про русских. Об этом сообщил телеграм-канал Mash

Ранее комика Идрака Мирзализаде приговорили к десяти суткам ареста за шутку про русских квартиросъемщиков. Судебное разбирательство проходило по статье об унижении группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганде ее неполноценности. Поводом для разбирательства стал его монолог из выступления про то, как он пытался снять квартиру в Москве, где часто сдают недвижимость «только славянам». В суде Идрак пояснил, что шутка, высмеивала ксенофобию и вину он не признает. 

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