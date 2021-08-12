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Лавров попросил рассказать ему шутку, за которую комика Мирзализаде арестовали на 10 суток

Задавший вопрос Лаврову заявил, что боится пересказывать эту шутку, потому что сам может сесть в тюрьму за ее произнесение

Фото: Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос о том, можно ли сажать в 21 веке в тюрьму за шутки. Поводом для этого стал арест стендап-комика Идрака Мирзализаде, передает РБК

Этот вопрос Лаврову задал стендап-комик Олег Ибрагимов на встрече с участниками арт-кластера «Таврида». В пример он привел своего коллегу Идрака Мирзализаде, которого недавно признали виновным в совершении административного правонарушения по статье о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства и арестовали на десять суток

Глава МИД ответил, что он не знает о какой именно штуки идет речь и предложил Ибрагимову зачитать ее полностью. На что стендап-комик заявил, что боится сам сесть в тюрьму за произнесение этой шутки вслух.

«Я этого не слышал, поэтому как я могу втемную комментировать. За шутки сажать нельзя. Но как в каждой шутке есть доля шутки, так и в каждой ситуации есть (...) Покажите мне этот текст», – сказал Лавров и предложил прислать ему текст наделавшей скандал шутки Мирзализаде на телефон.

В марте стендап-комик Идрак Мирзализаде рассказал на выступлении про то, как пытался снять квартиру в Москве, где часто сдают недвижимость «только славянам». Отрывок записи этого выступления послужил поводом для разбирательства, а именно шла речь о шутке: «Предыдущие квартиросъёмщик были русскими. И, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать».

После на этот контент в своих эфирах обратил внимание Владимир Соловьев и телеканал «Царьград, которые назвали комика русофобом и предложили подвести его под статью.

23 июня в Москве на Идрака и его друга напали двое неизвестных, которые до этого следили за ними. А в конце июля комика задержали прямо на Белорусском вокзале в Москве после приезда в столицу на выступление. Сотрудники правоохранительных органов сопроводили стендапера в отделение и вручили ему постановление о явке в прокуратуру.

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