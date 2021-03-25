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Вместо фанатов полиция: В Москве задержали оскорбившего русских стендап-комика

Полицейские задержали стендап-комика Идрака Мирзализаде на вокзале и вручили ему повестку в прокуратуру

Фото: idrak.m

Стендап-комик Идрак Мирзализаде приехал в Москву на выступление, однако вместо фанатов его встретили полицейские, которые вручили ему постановление о явке в прокуратуру. Об этом сообщает РЕН-ТВ

Комика задержали прямо на Белорусском вокзале после приезда в столицу. Сотрудники правоохранительных органов сопроводили стендапера в отделение и вручили ему постановление о явке в прокуратуру.

По информации телеканала, в ходе экспертизы удалось установить, что высказывания стендапера содержат признаки унижения группы лиц по национальному признаку, а также признаки пропаганды неполноценности по национальному признаку. Его действия могут расценить как правонарушение по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», которая предполагает максимальное наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

О том, что Мирзализаде оскорбил русских, стали говорить в июне после публикации фрагмента его выступления на YouTube-канале Владимира Соловьева, телеканала «Царьград» и других СМИ. Речь идет о монологе комика, посвященном расизму арендодателей в Москве, которые отказывают в съеме квартир приезжим. Как рассказал Мирзализаде, когда ему удалось снять квартиру, он обнаружил, что жившие до него русские квартиросъемщики измазали матрас фекалиями. 

Как ранее писал Sobesednik.ru, 23 июня на комика и его друга напали и избили прямо в центре Москвы. По его словам, причиной стало распространение фрагмента его выступления, вырванного из контекста. Комедиант добавил, что информация была подана некоторыми СМИ так, будто он русофоб и оскорбляет русский народ. 

«За последний месяц мне пришло несколько тысяч угроз, а два дня назад на меня совершили нападение в центре Москвы. Нападение было мотивировано денежным вознаграждением», — написал он на своей странице в Instagram. 

Он считает, что эта история могла быстро закончиться, если бы не сообщества, которые провоцировали людей, манипулируя их чувствами. 

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