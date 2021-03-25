Россияне жестко ответили "единороссам" на предложение закрыть страну для русофобов
Многие граждане поддерживают парламентариев, но есть и те, кто решил напомнить депутатам о том, что они в последнее время стали часто отождествлять с русофобией обычную критику действующей власти
Депутаты от фракции «Единая Россия» подготовили проект закона, согласно которому предлагается запретить въезд на территорию страны для русофобов. Об этом рассказал глава парламентского комитета по информационной политике и заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Александр Хинштейн.
Из документа следует, что авторы инициативы предлагают закрыть въезд в Россию для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые возбуждают вражду и ненависть, унижают людей по национальному, религиозному, языковому или расовому признаку. Это же касается всех, оскорбляющих память защитников Отечества и оскверняющих воинские захоронения и мемориалы, а также распространяет ложные сведения об СССР в годы ВОВ, о ветеранах, занимается пропагандой экстремистской и нацистской символики. Наконец, запретить въезд в Россию планируется лицам, отрицающим факты, установленные Нюрнбергским трибуналом и одобряющим преступления нацистов.
Как отмечает сам Хинштейн, проект закона был разработан в качестве ответа на возмутительные случаи проявления неприкрытой русофобии в некоторых странах постсоветского пространства. «Нужно закрыть двери в страну для нацистских последователей и русофобов», - подчеркнул парламентарий, добавив, что эта инициатива уже получила поддержку в МВД.
Россияне отреагировали на новый законопроект от представителей партии власти весьма эмоционально. И если многие граждане поддерживают парламентариев в их нежелании впускать в страну лиц, замеченных в действиях, подпадающих под определение документа, то есть и те, кто сразу же решил напомнить единороссам о том, что они в последнее время стали слишком часто отождествлять с русофобией обычную критику действующей власти, навешивая этот ярлык на любого, кто осмелился выразить мнение против основной линии правящей партии.
«А критики Единой России будут считаться русофобами?»;
«Можно законопроект о запрете ЕдРа и их глупых законов?»;
«Кто критикует власть и являются, видимо, русофобами, а кто хвалит - настоящими патриотами»;
«Если ты против Единой России, значит ты против их законов, значит ты - русофоб. Все просто»;
«Что, от своих детей и родственников отказываетесь, которые живут за границей?»;
«Как же теперь единороссы с отпуска в странах НАТО вернутся?»;
«Всю правящую партию, что ли, решили запретить? Наконец-то смена власти!»;
«Вот по этой причине я не буду голосовать за ЕР», - пишут россияне в социальных сетях.
Теги: #Выборы-2021
Рубрика: Политика