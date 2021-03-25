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Россияне жестко ответили "единороссам" на предложение закрыть страну для русофобов

Многие граждане поддерживают парламентариев, но есть и те, кто решил напомнить депутатам о том, что они в последнее время стали часто отождествлять с русофобией обычную критику действующей власти

Фото: Global Look Press

Депутаты от фракции «Единая Россия» подготовили проект закона, согласно которому предлагается запретить въезд на территорию страны для русофобов. Об этом рассказал глава парламентского комитета по информационной политике и заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Александр Хинштейн.

Из документа следует, что авторы инициативы предлагают закрыть въезд в Россию для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые возбуждают вражду и ненависть, унижают людей по национальному, религиозному, языковому или расовому признаку. Это же касается всех, оскорбляющих память защитников Отечества и оскверняющих воинские захоронения и мемориалы, а также распространяет ложные сведения об СССР в годы ВОВ, о ветеранах, занимается пропагандой экстремистской и нацистской символики. Наконец, запретить въезд в Россию планируется лицам, отрицающим факты, установленные Нюрнбергским трибуналом и одобряющим преступления нацистов.

Как отмечает сам Хинштейн, проект закона был разработан в качестве ответа на возмутительные случаи проявления неприкрытой русофобии в некоторых странах постсоветского пространства. «Нужно закрыть двери в страну для нацистских последователей и русофобов», - подчеркнул парламентарий, добавив, что эта инициатива уже получила поддержку в МВД.

Россияне отреагировали на новый законопроект от представителей партии власти весьма эмоционально. И если многие граждане поддерживают парламентариев в их нежелании впускать в страну лиц, замеченных в действиях, подпадающих под определение документа, то есть и те, кто сразу же решил напомнить единороссам о том, что они в последнее время стали слишком часто отождествлять с русофобией обычную критику действующей власти, навешивая этот ярлык на любого, кто осмелился выразить мнение против основной линии правящей партии.

«А критики Единой России будут считаться русофобами?»;

«Можно законопроект о запрете ЕдРа и их глупых законов?»;

«Кто критикует власть и являются, видимо, русофобами, а кто хвалит - настоящими патриотами»;

«Если ты против Единой России, значит ты против их законов, значит ты - русофоб. Все просто»;

«Что, от своих детей и родственников отказываетесь, которые живут за границей?»;

«Как же теперь единороссы с отпуска в странах НАТО вернутся?»;

«Всю правящую партию, что ли, решили запретить? Наконец-то смена власти!»;

«Вот по этой причине я не буду голосовать за ЕР», - пишут россияне в социальных сетях.

Теги: #Выборы-2021

Рубрика: Политика

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