Разработчики не знают, будет ли эффективен "Спутник V", модифицированный под штамм "дельта"

Центр имени Гамалеи разработал модифицированную под штамм «дельта» версию вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил «Интерфаксу» глава учреждения, академик РАН Александр Гинцбург.

«В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины», – заявил он.

По его словам, все начали делать вакцину на основе последовательности «дельта»-штамма, но пока рано говорить о степени эффективности такой вакцины.

Гинцбург добавил, что те высокие показатели смертности от коронавируса, которые мы наблюдаем сейчас в России, несмотря на снижение количества заболевших, связаны с доминированием «дельта»–варианта.

«Сейчас – это сто процентов "дельта". Те, кто не вакцинировался, у них инфекционный процесс протекает не за две-три недели, как с другими вариантами, а за четыре-пять дней. А иммунная система наша с вами вырабатывает антитела за 10-12-14 дней. С другими вариантами коронавируса она успевала это сделать, а ещё гениальные реаниматологи помогали продержаться заболевшим, пока иммунная система сработает. А в случае с "дельтой" они не успевают», – пояснил Гинцбург.

Он отметил, что в будущем возможны и другие мутации, но утверждать, что они будут опаснее, пока нельзя.