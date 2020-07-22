Главные новости дня: разгром медиа-структур Ходорковского, концентрационные лагеря в Беларуси

После вчерашней волны блокировок о своем закрытии сообщили правозащитный проект «Правозащита Открытки» и два СМИ: «МБХ Медиа» и «Открытые медиа». В чем конкретно причина блокировок, не до конца ясно, но, судя по всему, их решили объявить аффилированными с «нежелательными организациями». В редакциях уверены, что это чисто политическое решение.

Все они связаны с Михаилом Ходорковским, который принимал участие в обсуждении будущего проектов и в итоге опубликовал пост, где обещает режиму Владимира Путина продолжить борьбу и упрекает главу государства, что тот ведет страну в никуда.

Команда Навального возобновила сбор пожертвований, прерванный признанием их структур экстремистскими, однако Роскомнадзор тут же заблокировал новый сайт для донатов. Впрочем, не вполне ясно и настолько защищены в итоге будут жертвователи, которым грозит обвинение в финансировании экстремизма.

Телеканал CNN сообщил о режимном объекте в Беларуси, подозрительно напоминающим концентрационный лагерь, который, предположительно, можно использовать в случае массовых протестов, свезя туда политических заключенных. В пользу этой версии говорит нешуточная система безопасности и решетки на окнах.

К концу подходит дело американского инвестора Майкла Калви, который уже давно стал своеобразным индикатором для крупного бизнеса, думающего о финансировании проектов в России. Несмотря на то, что сами стороны уже давно пошли на мировую, следователям СК до этого дела нет и они требуют назначить Калви 6 лет условно, а суд уже успел признать его вину, и остается лишь дождаться приговора.

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