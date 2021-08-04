Ходорковский прокомментировал блокировку связанных с ним ресурсов

Экс-глава ЮКОСа, общественный деятель Михаил Ходорковский кратко отреагировал в своем Telegram-канале на решение Роскомнадзора заблокировать сайты «МБХ Медиа», «Открытых медиа» и «Правозащиты Открытки». Все эти проекты непосредственно связаны с ним.

«Что и кто на самом деле должен себе заблокировать, вы и так прекрасно знаете», — прокомментировал он.

Напомним, что решение о блокировке этих ресурсов было принято во внесудебном порядке. Официальной версией, почему два средства массовой информации и правозащитную организацию заблокировали, является якобы их причастность к распространению информации с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных массовых мероприятиях (ст. 15.3 ФЗ). Сами медиа никаких объяснений от Роскомнадзора или иных ведомств не получали.

«Правозащита Открытки» в связи с блокировкой полностью прекратила свою деятельность и удалила из своих соцсетей весь контент. «В личном качестве (...) готова помогать словом и делом, рассказывать о новых законопроектах и судебных процессах, разбираться здесь вместе с вами, как со всем этим жить», — пишет в своем Telegram-канаде работавшая там юрист Анастасия Буракова, добавляя:

«Всех обнимаю, кроме сами знаете кого».

Главные редакторы «Открытых медиа» Юлия Ярош (она объявлена Минюстом СМИ-«иностранным агентом») и «МБХ Медиа» Вероника Куцыло пояснили, что никаких необычных предупреждений они от надзорного ведомства не получали.

«Видимо, речь не идет о том, что мы удалим какую-то новость и нас разблокируют», — полагает Ярош. «Очевидно что сейчас просто зачищают всю поляну независимых медиа», — комментирует новость Куцыло

в разговоре с «Медузой» (издание объявлено Минюстом «иностранным агентом»).