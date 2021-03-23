Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайты "ОМ" и "МБХ медиа"

Издание «Открытые медиа» в телеграм-канале сообщило, что их сайт оказался сегодня заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры.

Сначала в редакции заявили, что не получали каких-либо уведомлений от РКН или Генпрокуратуры. Сайт действительно числится в реестре регулятора с адресами сайтов, которые содержат «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

Позже выяснилось, что РКН прислал на общий редакционный адрес 4 августа в 19:03 четыре письма с требованием удалить противоправный контент.

В письме была стандартная фраза: «В случае, если владелец информационного ресурса удалил информацию, ...он направляет уведомление об этом .. с целью проведения проверки и возобновления доступа».

Также заблокированным при тех же обстоятельствах оказался сайт «МБХ медиа», передает телеканал «Дождь».