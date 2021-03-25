“Вспомните про совесть". Адвокат ФБК* описал засекреченное заседание суда в цитатах

Адвокат Владимир Воронин: “Если бы мы показали людям иск, они бы увидели, как это смешно”.

Адвокат Иван Павлов: “Заседание вроде как прошло, а разбирательство не состоялось. Что анализировать мне в прениях, если никаких доказательств ни в первой, ни во второй инстанции не было? Против нас выставили только огромный силовой блок - прокуратуру, МВД и ФСБ. Прошу суд проявить мудрость и стойкость”.

Прокуратура: “Вмешательство государства в деятельность ФБК преследует законную цель и защиту прав граждан, что предусмотрено в том числе нормами международного права”.

*Признан иностранным агентом и экстремистской организацией. Теперь официально. Но все равно ждем решения последующих инстанций, вплоть до ЕСПЧ.