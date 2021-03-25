“Вспомните про совесть". Адвокат ФБК* описал засекреченное заседание суда в цитатах
Адвокат Иван Павлов описал, как проходило сегодня заседание по апелляционной жалобе ФБК* на решение Мосгорсуда о признании этой и других структур Алексея Навального экстремистскими организациями
Напомним, процесс проходил за закрытыми дверями. У адвокатов отобрали все средства связи, к тому же приставы следили, чтобы кто-то из них все равно не исхитрился отправить сообщение. Хотя кроме адвокатов в зале никого не было, суд вызвал на заседание вооруженную охрану. В общем, было душевно. Иван Павлов описал процесс в нескольких цитатах.
Адвокат Антон Голубев: “Люди имеют право выражать своё мнение. Решение Московского городского суда по делу ФБК* это право ограничивает”.
Адвокат Валерия Ветошкина: “Если бы не протест, женщин среди судей бы не было”. (Все три судьи на сегодняшнем заседании - женщины).
Адвокат Владимир Воронин: “Если бы мы показали людям иск, они бы увидели, как это смешно”.
Адвокат Иван Павлов: “Заседание вроде как прошло, а разбирательство не состоялось. Что анализировать мне в прениях, если никаких доказательств ни в первой, ни во второй инстанции не было? Против нас выставили только огромный силовой блок - прокуратуру, МВД и ФСБ. Прошу суд проявить мудрость и стойкость”.
Прокуратура: “Вмешательство государства в деятельность ФБК преследует законную цель и защиту прав граждан, что предусмотрено в том числе нормами международного права”.
*Признан иностранным агентом и экстремистской организацией. Теперь официально. Но все равно ждем решения последующих инстанций, вплоть до ЕСПЧ.
Рубрика: Политика