Сегодня, в 17:29

Команда Навального сделала сайт для краудфандинга. Роскомнадзор его тут же заблокировал

РКН заблокировал свежесозданный сайт команды Навального для сбора пожертвований

Фото: Скриншот

Леонид Волков

Сегодня соратник Алексея Навального Леонид Волков сообщил об открытии сайта по сбору пожертвований на работу команды политика. Он заявил, что теперь это полностью безопасно, но спустя несколько часов Роскомнадзор заблокировал страницу. Теперь она доступна исключительно через VPN-сервисы.

«Мы не собираем и не храним ваши контакты, и мы сделали платежную систему такой, что из России безопасно жертвовать. Там по-прежнему можно делать переводы в криптовалюте — это законно и безопасно. И там есть новый PayPal, который тоже работает и безопасен», — написал Волков в своем Telegram. 

Он добавил, что теперь жертвовать им можно не только из России, но и из любой другой страны — ранее команда Навального принимала платежи исключительно от российских резидентов, чтобы не получить статус «иностранного агента», хотя позднее им все равно его присвоили.

«Путин убивал нас много раз. Мы много раз восставали из пепла и становились сильнее. Я совершенно уверен, что так будет и в этот раз», — завершил Волков. Сейчас ресурс недоступен с территории российского региона.

Отметим, что на сайте, через который предлагается жертвовать команде Навального, в качестве названия организации указан Фонд борьбы с коррупцией (объявлен «иностранным агентом»), признанный в России экстремистской организацией и запрещенный. Накануне приговор по этому делу вступил в силу. По закону за финансирование экстремистской организации физические лица могут быть привлечены к уголовной ответственности.

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