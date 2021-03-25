"Возврат к советской модели с поправкой на алчность": Ходорковский о закрытии СМИ

Экс-глава ЮКОСа, общественный деятель Михаил Ходорковский прокомментировал закрытие изданий «Открытые медиа» и «МБХ Медиа», а также правозащитного проекта «Правозащита Открытки». Он уверен, что вне зависимости от заявлений федеральных органов исполнительной власти, давление связано не с «нежелательными организациями», а с ним — гражданином РФ.

Он пишет, что лично согласовал решение о закрытии проектов в связи с высокими рисками для сотрудников и благодарит всех их за годы работы.

«Политические репрессии, ликвидация института независимого суда и выборов, затыкание рта правозащитникам и журналистам, показывают возврат путинского режима и Путина лично к устаревшей советской модели с поправкой на его персональную алчность и алчность его окружения», — констатирует Ходорковский.

Он уверен, что нынешнее руководство страны не способно даже предложить россиянам «мечту», не то что воплотить её в жизнь. Ходорковский говорит, что не намерен соглашаться с длящимся «разрушением страны», к которому, по его мнению, Россию ведет Владимир Путин. Он и некоторые его сторонники не планируют прекращать борьбу с режимом «до его полного демонтажа».