"Открытые медиа" закрылись из-за угрозы уголовных дел: "Мы хотя бы попытались"

Издание «Открытые медиа» объявило о завершении своей работы с сегодняшнего дня после блокировки их сайта Роскомнадзором. Они не знают причины блокировки, но, основываясь на данных госагентств, предполагают, что она связана с якобы признанием их связи с «нежелательными организациями» — это автоматически создает риски уголовного преследования для всех, кто финансирует такое медиа или работает в нем.

«Мы вместе с инвестором приняли решение остановить работу, потому что риски для сотрудников проекта слишком велики», — говорится в заявлении издания.

Редакция пишет, что действительно с 2017 года работает на деньги 5-летнего гранта компании экс-главы ЮКОСа, общественного деятеля Михаила Ходорковского, однако отмечает, что это никогда не скрывалось. При этом какую-либо связь с «нежелательными организациями» они отрицают, более того: «Ни у кого из журналистов проекта не было договоров или неоформленных отношений с иными компаниями Ходорковского».

В редакции напоминают, что в издании работают бывшие журналисты ведущих российских СМИ: РБК, «КоммерсантЪ», «Ведомости», «РИА Новости», «Дождь», а также считают решение закрыть их проект политическим.

«К сожалению, власти не нужны медиапроекты с критическим взглядом на происходящее в стране, чем больше критики — тем короче жизнь проекта. Но мы хотя бы попытались», — говорится в заявлении.

Напомним, что кроме «Открытых медиа» во внесудебном порядке по требованию Генпрокуратуры накануне были заблокированы «МБХ Медиа» и «Правозащита Открытки». Как ранее сообщал Sobesednik.ru, последний проект уже заявил о своем закрытии. Сайт «МБХ Медиа» и их соцсети перестали обновляться, однако о закрытии они ещё не объявили.