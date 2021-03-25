"МБХ Медиа" закрывается: "Государство превратилось в дракона пострашнее шварцевского"

Бывший главный редактор издания «МБХ Медиа» Вероника Куцилло сообщила о прекращении работы портала в связи с очередной блокировкой и угрозой уголовного преследования. Она пишет, что Михаил Ходорковский с этим решением согласен.

По словам г-жи Куцилло, она и её коллеги долгие годы работали над тем, чтобы возродить в России независимую журналистику, а ресурс достиг определенных успехов, но власти настойчиво противостоят этому тренду:

«Государство — точнее, те люди, которые считают себя сейчас государством, — сделали все для того, чтобы в России с каждым днем оставалось все меньше свободных СМИ, все меньше независимых от власти медиа. И просто меньше свободы», — пишет журналист в своем Facebook.

Она называет «мифическими» все утверждения федеральных органов в неких якобы связях с так называемыми «нежелательными организациями», которыми неофициально объясняются блокировки, однако осознает, что такая позиция властей ставит под угрозу «свободу и жизни» работников издания. Ни Куцилло, ни Ходорковский не готовы идти на такой риск.

«Страна стремительно проваливается в какую-то неимоверную феодальную тьму (...) Государство, превратившееся в дракона пострашнее шварцевского, может сжевать любого из них», — объясняет экс-главред.

Куцилло благодарит Ходорковского и всех своих коллег за работу и возможность заниматься журналистикой, добавляя, что теперь намерена взять перерыв на отдых и «придумать что-то ещё».

Напомним, что сегодня также объявили о прекращении своей деятельности заблокированные накануне «Открытые медиа» и «Правозащита Открытки».