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В Саратове полицейский арестован по обвинению в изнасиловании 18-летней в участке

Лейтенант полиции Саратова едет в СИЗО. Девушка говорит, что он изнасиловал её в участке по заказу мужа знакомой

Фото: Global Look Press

Пресс-служба Ленинского районного суда Саратова сообщила, что 33-летний лейтенант полиции Саратова был помещен в СИЗО на два месяца, до 2 октября, в связи с обвинением в изнасиловании 18-летней девушки в участке. Об этом пишет «Взгляд-инфо».

Ранее Sobesednik.ru рассказывал, что, по словам 18-летней жительницы Саратова, она поругалась с подругой, муж которой якобы попросил проучить её своего знакомого сотрудника полиции. Тот провел девушку в отделение под предлогом «профилактической беседы», однако не стал оформлять и отвел в комнату без камер. Там служитель закона избил её и изнасиловал. Полиция обнаружила в мусорном ведре использованный презерватив.

После того как девушка написала заявление, а новость об этом разошлась по федеральным СМИ, МВД и Следственный комитет начали проверку. Позднее было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ об изнасиловании. По нему полицейскому может грозить до шести лет лишения свободы.

Лейтенант работает в полиции с 2016 года. Он женат, у него есть ребенок, свою вину он категорически отрицает. Найденный в мусорном ведре презерватив мужчина объясняет тем, что за день до инцидента к нему якобы приходила некая знакомая.

Рубрика: Общество

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