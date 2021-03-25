Заявление 18-летней девушки об изнасиловании в отделе полиции проверят СК и МВД

В Саратове 18-летняя девушка сообщила, что сотрудник полиции позвал её в участок для «профилактической беседы», но вместо оформления отвел в комнату без видеокамер, избил и изнасиловал. В тот же день, 20 июля, она написала заявление в следственные органы.

Накануне об инциденте написали «Комсомольская правда» и Life, а уже сегодня агентство «Свободные новости» со ссылкой на пресс-службы МВД и СК сообщило, что оба ведомства начали проверку.

«Сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Саратовской области выявлен факт возможной причастности сотрудника дежурной части в совершении противоправного деяния, — говорится в релизе городского МВД. — В настоящее время материал проверки направлен в СО по Ленинскому району Саратова СУ СК РФ по Саратовской области для принятия решения». В областном отделении Следственного комитета эту информацию подтверждают.

По данным СМИ, камеры действительно зафиксировали, как девушка входила и выходила из отделения полиции, а в мусорном контейнере был найден использованный презерватив, который был направлен экспертам-криминалистам. На теле пострадавшей были также обнаружены травмы мягких тканей, тела, ног и рук.

33-летний лейтенант свою вину категорически отрицает. Полицейский взял больничный, в органах он работает уже порядка пяти лет.

По словам самой девушки, изнасилование было «заказным». Она поссорилась со своей подругой, а её муж якобы попросил своего знакомого лейтенанта проучить её.