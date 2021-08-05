Американского инвестора Майкла Калви признали виновным в растрате 2,5 млрд

Основатель компании Baring Vostok Майкл Калви и другие фигуранты его дела признаны виновными в растрате 2,5 миллиарда рублей, принадлежавших банку «Восточный». Об этом сообщает РБК. Приговор пока не оглашали. Прокурор запрашивал для обвиняемых условные сроки от 4 до 6 лет.

Изначально следствие по делу пыталось доказать вину Калви по статье 159 УК РФ о мошенничестве, но доказать, что он якобы обманул потерпевших, не удалось, и дело переквалифицировали в статью 160 УК РФ о растрате.

Дело строится на том, что Калви якобы убедил акционеров банка «Восточный» обменяться кредитом в 2,5 миллиарда на акции инвестиционного фонда IFTG с «Первым коллекторским бюро». Обе организации тогда находились под контролем Baring Vostok. Главным спором в ходе разбирательства была оценка стоимости этих акций: было проведено несколько экспертиз, в частности, следствие утверждало, что их реальная стоимость всего 600 тысяч рублей.

При этом в конце прошлого года стороны пошли на мировую и «Восточный» отозвал иск, а Baring Vostok согласился выплатить банку компенсацию. Ранее Baring Vostok утратил контроль над «Восточным» в пользу «Совкомбанка».

Однако мировая не повлияла на уголовное дело против инвестора и его коллег. Это может отразиться только на решении суда.