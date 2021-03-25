Жена Алексея Навального Юлия рассказала о первом длительном свидании с мужем в тюрьме

Юлия Навальная рассказала о трехдневном свидании с супругом в тюрьме и о желании отбить его у сотрудников ФСИН. Cвою поездку в покровскую колонию она описала в Instagram.

«Посидела немного в тюрьме. Так круто!» – начинает Юлия свой рассказ.

Далее она объясняет, как проходят свидания, которые длятся три дня, с заключенными в российских тюрьмах.

«Приезжаешь и привозишь с собой кучу продуктов, предварительно узнав у мужа, по какой еде он скучает больше всего – поэтому в сумках твоих много всего. От кастрюли готового щавелевого борща до пакета с вишней. Охрана внимательно проверяет борщ на наличие телефона внутри, разрезает рандомный пирожок или персик на предмет героина и нюхает все напитки на предмет алкоголя. Потом раздевают, осматривают и обыскивают, заводят в коридор, где несколько комнат и кухня. В покровской колонии это всё очень приличного вида и похоже на 2-х звездочную гостиницу, даже картины на стенах висят», – отмечает она.

Дальше, по ее словам, заводят «очень похудевшего загорелого улыбающегося мужчину в тюремный робе», и в таком закрытом пространстве они проводят три дня. «Прямо как в песне – "три счастливых дня было у меня"», – отмечает Навальная.

Через три дня всё закончилось, Алексея переодели в тюремную робу и увели. «В этот момент очень хочется его отбить, но из оружия – только пустая кастрюля из-под борща. Я очень рада, что наконец-то попала на свидание к Алексею, а вам всем он передавал огромный привет», – добавила она.