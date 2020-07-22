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"Нужно ехать и искать себе место в России": Зеленский дал совет "русским" на Донбассе

Зеленский посоветовал пророссийским жителям Донбасса уезжать в Россию, а проукраинским потерпеть, до воссоединения

Фото: Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что рано или поздно исторический процесс окончательно вернет территорию непризнанных ДНР и ЛНР в состав страны, так что людям, которые живут сейчас там, следует выбрать, считают ли они себя русскими или украинцами.

«Если ты сегодня живешь на временно оккупированной территории Донбасса и ты считаешь, что "наше дело правое", "нам в Россию", "мы русские", — большая ошибка оставаться жить на Донбассе…» — считает украинский лидер.

Таких людей он ради их же детей и внуков призывает отправляться к себе на родину: «Нужно ехать и искать себе место в России».

В интервью телеканалу «Дом» Зеленский также пояснил, что в данном случае нельзя делить на «нормальных и ненормальных», однако стоит лично для себя ответить на вопрос «Кто ты?» Если житель оккупированной территории Донбасса полагает, что он украинец и хочет быть гражданином Украины, глава государства предлагает ему подождать:

«Будь, держись, все равно эта земля будет деоккупирована в любом случае. Это история».

Кроме того, Зеленский уверен, что Крым также рано или поздно вернется в состав Украины и это всего лишь вопрос времени.

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