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У владельца РБК Григория Березкина нашелся участок в Москве за 1,2 млрд рублей

По соседству с ним расположен дом приемов МВД, полученный полицией на неизвестных основаниях.

Фото: Google карты

Владелец группы компаний ЕСН и холдинга РБК Григорий Березкин оказался владельцем земельного участка, рыночная стоимость которого составляет около 1,2 млрд рублей, узнал "Собеседник".

Участок находится на 3-й линии Хорошевского Серебряного Бора Москвы, следует из выписки ЕГРН. Его площадь составляет примерно 4 тыс. квадратных метров. Сайты по продаже жилья оценивают стоимость одной сотки в этом районе примерно в 30 млн рублей. Соответственно, земля Березкина стоит около 1,2 млрд рублей - без учета стоимости его жилого дома. 

На снимках со спутника видно, что на участке предпринимателя построен дом с голубой крышей, а также еще одно похожее здание.

Как следует из выписок Росреестра, по соседству с Березкиным находится участок, находящийся в бессрочном пользовании у ФКУ "Загородный дом приемов "Русичи" Министерства внутренних дел Российской Федерации". На сайте казенного учреждения утверждается, что оно создано в 1957 году, но расположено при этом не в столице РФ.

— Это одно из лучших мест для отдыха и экологически чистый уголок на Калужской земле. "Русичи" расположено в 140 км от Москвы и в 10 км от старинного города Малоярославец. Чистый воздух в сочетании с красотами этого места сделает Ваш отдых незабываемым, - сказано на сайте ФКУ.

На участке, находящемся в пользовании МВД, находится два двухэтажных дома - один площадью 335 квадратных метров, другой - 366 "квадратов". Причем последний был введен в эксплуатацию еще в 1928 году. 

Также рядом расположен участок предпринимательницы Ольги Шейхаметовой и ООО "Координатор 2001", которое занимается торговлей. 

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