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Массовое убийство в Хакасии: бывший уголовник убил семью из пяти человек

В настоящее время на месте происшествия работает следствие, возбуждено уголовное дело

Фото: Global Look Press

В селе Джирим Ширинского района Хакасии нашли убитой семью из пяти человек. Подозреваемый, который ранее был судим за совершение особо тяжких преступлений, задержан. Об этом сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

«На месте происшествия на территории домовладения обнаружены тела хозяйки дома, ее супруга, ее сына, ее малолетней внучки, брата супруга без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела», – говорится в сообщении. 

По подозрению в совершении массового убийства задержан ранее судимый за совершение особо тяжких преступлений житель Ширинского района 1985 года рождения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии). 

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей первого управления по расследованию особо важных дел, криминалистов ГСУ, оперативных сотрудников и экспертов МВД.

Как пишет Telegram-канал Mash Siberia, подозреваемый недавно вышел из тюрьмы за двойное убийство. Он познакомился с женщиной, в дом которой ворвался сегодня ночью и убил всю ее семью, после чего позвонил ей и рассказал о содеянном. Как отмечает Telegram-канал, преступника поймали спустя час после того, как в селе узнали об убийстве. Его сбил на машине местный житель, а затем задержали полицейские.

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